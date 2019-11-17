Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации

Здание хирургического корпуса Амурской областной детской клинической больницы, где были проведены операции пострадавшим во время стрельбы в колледже Благовещенска

В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Генеральный директор ЧОПа "Сириус-А", которое охраняло колледж, Сергей Андрющенко заключен под стражу до 14 января, охраннику ЧОП Олегу Ермолаеву, чья смена была в день трагедии, меру пресечения изберут 19 ноября.

"По пострадавшим (при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ) без изменений",- сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.

Ранее сообщалось, что врачи не видят угрозы для жизни пострадавших, двое пациентов 17 лет находятся в детской областной клинической больнице, после операции один в состоянии средней степени тяжести находится в отделении детской политравмы, второй - в реанимации в тяжелом состоянии. Третий пострадавший 20 лет находится в реанимации в городской клинической больнице, его также прооперировали.

"Состояние 20-летнего пациента стабильно тяжелое, решено оставить его в реанимации, он выведен из медикаментозного сна, переведен на самостоятельное дыхание", - рассказал РИА Новости в воскресенье главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.