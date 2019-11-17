В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В продолжении мультсериала "Ну, погоди!" появятся новые герои. Об этом RT рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
"Они будут второстепенными. Все равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца", — отметила Слащева.
Каких именно персонажей создатели добавят в сериал и кто будет их озвучивать, Слащева не уточнила.
Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!". Ожидается, что первая серия выйдет летом 2020 года.
В 1969 году на экраны вышел первый мультфильм серии. Волка озвучил актер Анатолий Папанов, Зайца — актриса и певица Клара Румянова.