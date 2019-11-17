Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T08:36Z
https://ria.ru/20191117/1561032698.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/144521/22/1445212263_0:336:2049:1488_1036x0_80_0_0_7845c71ebd1d114e6d10088eb836a728.jpg
РИА Новости

В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"

08:30 17.11.2019 (обновлено: 08:36 17.11.2019)
1016
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМультфильм "Ну, погоди!"
Мультфильм Ну, погоди!
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В продолжении мультсериала "Ну, погоди!" появятся новые герои. Об этом RT рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
"Они будут второстепенными. Все равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца", — отметила Слащева.
Каких именно персонажей создатели добавят в сериал и кто будет их озвучивать, Слащева не уточнила.
Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!". Ожидается, что первая серия выйдет летом 2020 года.
В 1969 году на экраны вышел первый мультфильм серии. Волка озвучил актер Анатолий Папанов, Зайца — актриса и певица Клара Румянова.
Кинорежиссер Сергей Капков
4 мая, 14:00
Сергей Капков: "Ну, погоди!" сделал советскую анимацию безудержно смешной
1301004
Обсудить 2
Ну, погоди!Юлиана СлащеваСоюзмультфильм
Рекомендуем
Геоглифы Наски
Ученые обнаружили на плато Наска рисунки "монстров"
Демонстранты на площади в Праге 25 ноября 1989 года
Стало известно самое коварное оружие России против "бархатных революций"
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе
Президент США Дональд Трамп
Пресс-секретарь Трампа рассказала о результатах его медобследования
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Задержанные украинские корабли
Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией
Стоп-кадр видео Drum Cover песни In Bloom группы Nirvana
Девятилетняя барабанщица покорила Сеть исполнением кавера Nirvana
Киево-Печерская Лавра в Киеве
Киевляне перекрыли дорогу из-за холода в квартирах
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Мужчина за компьютером
Волин сравнил некоторых блогеров с теми, кто раньше "писал на заборах"
Кадр из фильма Деревенский детектив
"Деревенский детектив": хорошо ли вы знаете участковых из кино?
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон требует от Британии раскрыть богатых агентов Кремля
Михаил Ведерников
Уволенный чиновник решил продать сайт губернатора Псковской области
Автомобили полиции
В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом
09:10В Москве в воскресенье ожидаются дожди и туман
09:01США и Южная Корея решили отложить военные учения
08:50СМИ сообщили о похищении женщины в Москве
08:48В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков
08:44Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
08:40В Томске при пожаре в доме 1912 года постройки спасли восемь человек
08:39Названы самые популярные в России премиум-автомобили
08:38Египет и Эфиопия проведут консультации по плотине в бассейне Нила в декабре
08:30В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"
08:06В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
07:56В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
07:54Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе
07:53В Приморье рухнула стена в доме, признанным аварийным семь лет назад
07:50Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением
07:37Представитель Раджапаксы заявил о его победе на выборах на Шри-Ланке
06:40В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
06:29Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
06:25Метель обрушится на восемь районов в Сахалине
06:09Диетолог назвала наименее вредные сладости
Лента новостейМолния