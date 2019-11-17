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РИА Новости

Представитель Раджапаксы заявил о его победе на выборах на Шри-Ланке

07:37 17.11.2019
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© Fotolia / M.V. PhotographyШри Ланка
Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
Шри Ланка. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Представитель бывшего замминистра обороны Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы заявил о его победе на президентских выборах, передает агентство Франс Пресс.
Голосование на выборах президента в Шри-Ланке началось в субботу. Ожидалось, что результаты голосования будут объявлены в тот же день, однако в субботу вечером глава ЦИК республики Махинда Дешаприя сообщил о задержке при их подсчете. Ожидается, что победитель президентских выборов станет известен в воскресенье.
Готабая - младший брат экс-президента страны Махинды Раджапаксы - по общему признанию, является основным фаворитом в этой борьбе. Его ключевой соперник - Саджит Премадаса, сын бывшего президента республики Ранасингхе Премадасы. Всего в выборах на Шри-Ланке участвовали 35 кандидатов - как представители различных партий, так и независимые.
"Мы получили около 53-54 процентов (голосов)", - заявил агентству представитель Раджапаксы Кехелия Рамбуквелла.
Выборы на Шри-Ланке проходят в условиях политической нестабильности, которая усугубляется сложной обстановкой в сфере безопасности. Осенью 2018 года в стране произошел политический кризис, вызванный попыткой президента Майтрипалы Сирисены отстранить от власти премьер-министра Ранила Викрамасингхе и назначить на этот пост экс-президента Махинду Раджапаксу.
Вслед за этим решением была приостановлена работа парламента, а правительство ушло в отставку. По стране прокатилась волна протеста. Спустя два месяца Верховный суд Шри-Ланки отменил решение главы государства, признав его неконституционным.
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