Диетолог назвала наименее вредные сладости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
По словам специалиста, в этот список входят мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.
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"И вообще, моносладость (плитка шоколада, варенье, мед) всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк", — пояснила она.
При этом наиболее вредными для организма являются сладости, жаренные во фритюре, а также дрожжевые десерты из теста и шоколадные батончики или торты с большим количеством крема, отметила врач.
"Можно пользоваться общей формулой: чем сложнее состав сладости, тем она вреднее", — заключила диетолог.