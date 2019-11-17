Диетолог назвала наименее вредные сладости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью " АиФ " рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.

По словам специалиста, в этот список входят мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.

"И вообще, моносладость (плитка шоколада, варенье, мед) всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк", — пояснила она.

При этом наиболее вредными для организма являются сладости, жаренные во фритюре, а также дрожжевые десерты из теста и шоколадные батончики или торты с большим количеством крема, отметила врач.