Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В ходе протестов в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при В ходе протестов впогибли не менее 23 человек, 715 получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).

По данным организации, которые приводятся в ее твиттере, только за вчерашний день погибли девять человек и 122 пострадали в результате действий полиции и вооруженных сил.

Ситуация в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.

В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.