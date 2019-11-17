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РИА Новости

Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек

05:09 17.11.2019 (обновлено: 08:06 17.11.2019)
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© REUTERS / David MercadoЧлены движения "Cochala" в боливийском Кочабамба
Члены движения Cochala в боливийском Кочабамба
© REUTERS / David Mercado
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В ходе протестов в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).
По данным организации, которые приводятся в ее твиттере, только за вчерашний день погибли девять человек и 122 пострадали в результате действий полиции и вооруженных сил.

Ситуация в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.
В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.
Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.
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