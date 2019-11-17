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РИА Новости

ОАГ осудила указ о действиях армии Боливии при протестах

04:27 17.11.2019
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© REUTERS / Henry RomeroСотрудники сил безопасности во время столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе
Сотрудники сил безопасности во время столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе
© REUTERS / Henry Romero
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) опубликовала указ правительства Жанин Аньес, освобождающий вооружённые силы Боливии от уголовной ответственности при наведении порядка в стране, заявив, что документ игнорирует стандарты в области прав человека и стимулирует репрессии.
"Межамериканская комиссия по правам человека предупреждает о декрете номер 4078 о действиях вооруженных сил в Боливии, датируемом 15 ноября 2019 года. Указ предполагает освобождение от уголовной ответственности представителей вооруженных сил, которые участвуют в операциях по восстановлению и поддержанию внутреннего порядка", - говорится в сообщении комиссии в Twitter.
Отмечается, что данный указ "игнорирует международные стандарты в области прав человека" и "стимулирует насильственные репрессии".
"Межамериканская комиссия по правам человека осуждает любой административный акт правительства Боливии, посягающий на … международные нормы в области прав человека, в особенности в контексте действий вооруженных сил в социальных протестах", – говорится в заявлении.
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Комиссия также опубликовала фотографии трехстраничного указа. Как видно на снимках, из третьей статьи указа следует, что "персонал вооруженных сил, который участвует в операциях по восстановлению внутреннего порядка и общественной стабильности, освобождается от уголовной ответственности при выполнении своих конституционных функций, действует в порядке самообороны или при состоянии необходимости".
Бывший президент Боливии Эво Моралес осудил действия властей. "Авторы государственного переворота в Боливии правят с помощью указов … опираясь на оружие и штыки полиции и вооруженных сил. Они выпустили указ, который освобождает военных от уголовной ответственности. Это свобода беззаконности, чтобы истреблять население", - написал Моралес в Twitter.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
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