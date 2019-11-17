Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе. Такое мнение в интервью "24 каналу" высказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
"К сожалению, у него (Путина. — Прим. ред.) много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение (войск в Донбассе. — Прим. ред.)", — заявил бывший дипломат.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
Для реализации "формулы" Киев вместе с ДНР и ЛНР согласовали разведение войск в населенных пунктах Золотое и Петровское — еще одно условие встречи "нормандской четверки".
К настоящему времени отвод сил выполнен в обоих селах, теперь военные под контролем ОБСЕ приступили к разминированию территорий у линии разграничения.
12 ноября, 21:16МИД назвал условие созыва саммита в "нормандском формате"