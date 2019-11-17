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РИА Новости

Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе

04:07 17.11.2019 (обновлено: 08:18 17.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе. Такое мнение в интервью "24 каналу" высказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

"К сожалению, у него (Путина. — Прим. ред.) много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение (войск в Донбассе. — Прим. ред.)", — заявил бывший дипломат.

Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
Для реализации "формулы" Киев вместе с ДНР и ЛНР согласовали разведение войск в населенных пунктах Золотое и Петровское — еще одно условие встречи "нормандской четверки".
К настоящему времени отвод сил выполнен в обоих селах, теперь военные под контролем ОБСЕ приступили к разминированию территорий у линии разграничения.
Заместитель министра иностранных дел РФ А.Грушко
12 ноября, 21:16
МИД назвал условие созыва саммита в "нормандском формате"
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеОБСЕПавел КлимкинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
К сожалению история учит то, что такие персонажи обычно остаются безнаказанны после того, что они натворили, как у них, так и у нас, так и во всём мире. Все эти Турчиновы, Порошенко, как и наши Чубайсы, кроме всеобщего осуждения, никакого другого наказания не понесут. И вот поэтому они боятся реальной революции, где спрашивать будут с каждого, и с лидера, и с обычного рядового, а не той показательной клоунады, что они устроили на Украине. Революция так не работает, революция меняет полностью власть и систему, и революция пожирает своих детей, чем она и страшна.
17 ноября, 04:51
Себекхотеп III
4300002
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