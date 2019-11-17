В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

ООН, 17 ноя – РИА Новости. К высокой смертности на К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

В воскресенье проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. По данным ГИБДД, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тысяч аварий. В них погибли более 18 тысяч человек, еще почти 215 тысяч пострадали.

"У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья", - сказал РИА Новости Тодт, добавив, однако, что Россия "всегда была активной и весьма заинтересованной в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности".

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование. "Необходимо начинать уже в школе. Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям", - указал Тодт.

"Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем", - подчеркнул он, указав также на нехватку освещения на дорогах за городом..

С пьянством за рулем спецпосланник предлагает бороться, прежде всего, при помощи образовательных мер. "Надо объяснять людям, какими могут быть последствия, начиная со школы", - сказал он.

Спецпосланник, говоря о недостатках российских законов в контексте обеспечения безопасности дорожного движения, отметил, что при посещении России замечает, что "люди не пристегиваются во всех тех случаях, когда это следовало бы сделать".

"Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему", - добавил Тодт.

При этом спецпосланник подчеркнул, что является сторонником жестких мер против пьяных водителей. "Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо", - сказал он, добавив, что вполне поддерживает практику лишения прав.

Он также призвал доработать законодательство в сфере дорожного движения.

По его мнению, России еще есть, что улучшить в вопросе обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов, владельцев самокатов. "Многое еще можно сделать в сфере пешеходных переходов, в том числе вблизи школ", - пояснил он.

Говоря о проблеме травматизма велосипедистов и водителей самокатов на дорогах, Тодт указал на необходимость правового регулирования этого вопроса. "Я призываю: когда вы едете на велосипеде или самокате, вы должны быть в шлеме. Любой участник дорожного движения должен придерживаться определенных правил", - сказал представитель ООН.

Говоря о мировых лидерах в области обеспечения безопасности дорожного движения, Тодт привел в пример в числе прочих европейские страны: Швецию, Данию, Норвегию, Швейцарию, Великобританию. "Если смотреть за пределами Европы, то это Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Эти государства показывают большой прогресс в дорожной безопасности", - отметил спецпосланник.

Тодт заметил, что если сравнивать положение дел в России с ситуацией в Африке, то у нее хорошие позиции, если же брать в качестве ориентира Швецию - то не очень.

В то же время он подчеркнул, что российское правительство - Минтранс, Минздрав, МВД - приложило большие усилия для решения проблемы безопасности дорожного движения.

"Но многое еще предстоит сделать", - добавил он.