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РИА Новости

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

03:24 17.11.2019 (обновлено: 06:22 17.11.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
ООН, 17 ноя – РИА Новости. К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
В воскресенье проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. По данным ГИБДД, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тысяч аварий. В них погибли более 18 тысяч человек, еще почти 215 тысяч пострадали.
"У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья", - сказал РИА Новости Тодт, добавив, однако, что Россия "всегда была активной и весьма заинтересованной в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности".
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Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование. "Необходимо начинать уже в школе. Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям", - указал Тодт.

"Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем", - подчеркнул он, указав также на нехватку освещения на дорогах за городом..

С пьянством за рулем спецпосланник предлагает бороться, прежде всего, при помощи образовательных мер. "Надо объяснять людям, какими могут быть последствия, начиная со школы", - сказал он.
Спецпосланник, говоря о недостатках российских законов в контексте обеспечения безопасности дорожного движения, отметил, что при посещении России замечает, что "люди не пристегиваются во всех тех случаях, когда это следовало бы сделать".
"Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему", - добавил Тодт.
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При этом спецпосланник подчеркнул, что является сторонником жестких мер против пьяных водителей. "Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо", - сказал он, добавив, что вполне поддерживает практику лишения прав.
Он также призвал доработать законодательство в сфере дорожного движения.
По его мнению, России еще есть, что улучшить в вопросе обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов, владельцев самокатов. "Многое еще можно сделать в сфере пешеходных переходов, в том числе вблизи школ", - пояснил он.
Говоря о проблеме травматизма велосипедистов и водителей самокатов на дорогах, Тодт указал на необходимость правового регулирования этого вопроса. "Я призываю: когда вы едете на велосипеде или самокате, вы должны быть в шлеме. Любой участник дорожного движения должен придерживаться определенных правил", - сказал представитель ООН.
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Говоря о мировых лидерах в области обеспечения безопасности дорожного движения, Тодт привел в пример в числе прочих европейские страны: Швецию, Данию, Норвегию, Швейцарию, Великобританию. "Если смотреть за пределами Европы, то это Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Эти государства показывают большой прогресс в дорожной безопасности", - отметил спецпосланник.
Тодт заметил, что если сравнивать положение дел в России с ситуацией в Африке, то у нее хорошие позиции, если же брать в качестве ориентира Швецию - то не очень.
В то же время он подчеркнул, что российское правительство - Минтранс, Минздрав, МВД - приложило большие усилия для решения проблемы безопасности дорожного движения.
"Но многое еще предстоит сделать", - добавил он.
Спецпосланник генсека ООН обратился ко всем участникам дорожного движения. "Будьте осторожными. В течение жизни мы живем в определенных сообществах. Если вы хотите, чтобы вас уважали, уважайте сами других. Вы должны помнить, что вы не одни. Вы должны вести себя, осознавая, что вы не одни на дороге, кем бы вы ни были – пешеходом, мотоциклистом, велосипедистом, - у вас должна быть ответственность", - сказал он.
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Жан ТодтООНРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну да, конечно. Люди виноваты, а не ужасное состояние дорог и отсутствие отбойников, не позволяющих выходить на встречку. Ню-ню.
17 ноября, 04:49
Влад Нартов
88211088
Главная проблема по снижению аварийности на дорогах нашей страны - это бездействие психиатров. Огромное количество людей, просто не имеют права водить автомобиль, т.к. у них имеются противопоказания основанные на индивидуальных морально-психологических особенностях психики.
17 ноября, 04:34
Владимир П.
145324024
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