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РИА Новости

Хиллари Клинтон требует от Британии раскрыть богатых агентов Кремля

08:00 17.11.2019
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© AP Photo / Patrick SemanskyХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
© AP Photo / Patrick Semansky
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Великобритания наконец-то узнала на своем опыте, что такое настоящее иностранное вмешательство в свою политическую систему. Правда, вмешательство пришло не из России (что соответствовало бы политическому нарративу британских СМИ), а прямо из США, хотя разразившийся из-за этого скандал действительно связан с нашей страной. Хиллари Клинтон жестко раскритиковала британского премьера Бориса Джонсона за нежелание публиковать до выборов секретный отчет о влиянии России на британскую политику и на референдум по выходу из Евросоюза.
Американское издание Business Insider сообщает: "Хиллари Клинтон напала на премьер-министра Бориса Джонсона за его "необъяснимый и позорный" шаг — (премьер решил) заблокировать публикацию отчета о вмешательстве России в британские выборы. Бывший кандидат в президенты США рассказала Эмме Барнетт из Би-би-си, что она "ошарашена" решением правительства Великобритании. "Каждый, кто голосует в этой стране, заслуживает того, чтобы это увидеть до выборов", — сказала Клинтон. Она добавила: "Поскольку нет никаких сомнений — мы знаем это в нашей стране, мы видели это в Европе, мы видели это здесь, — что Россия, в частности, намерена попытаться сформировать политику западных демократий. <…> Не в нашу пользу, а в свою".
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Эта ситуация привела к парадоксальным с точки зрения логики и крайне обидным лично для Джонсона (который в самом начале своего премьерства обещал доказать лично Путину, что западный либерализм — жив) последствиям. В пятницу британский премьер дошел до того, что был вынужден оправдывать Россию! Более того, британская пресса за пятницу и субботу устроила Джонсону форменный разнос за его слова о том, что "нет доказательств" вмешательства России в британскую политику.
Проблема в том, что незадачливому лидеру британских консерваторов теперь в жесткой форме предлагают определиться, кто врет: он, когда говорит, что доказательств российского вмешательства нет, или Тереза Мэй, в 2017 году (в то время как Джонсон был министром иностранных дел в ее правительстве) официально обвинившая Россию во вмешательстве в британский политический процесс.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС по Brexit в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС по Brexit в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС по Brexit в Брюсселе. 25 ноября 2018
Теперь у премьера нет выбора — он должен будет в течение всей избирательной кампании доказывать, что он, несмотря на всю свою откровенную русофобию, токсичные высказывания в адрес Кремля и личное обещание Зеленскому "не допустить возвращения России в "Большую семерку", все-таки не является агентом Кремля.
Более того, уже сейчас можно предположить, что содержание того самого скандального доклада, публикацию которого тори пытаются блокировать, обязательно станет достоянием гласности и оспорить его будет невозможно — из-за того, что британская публика искренне доверяет спецслужбам, участвовавшим в его составлении. При этом у МИ-5 и МИ-6 есть максимальная мотивация обвинить Россию во вмешательстве в британскую политику и Brexit. Это позволит выбить себе увеличение бюджетов. Да и реально превратит силовиков в держателей контрольного пакета всех ветвей власти: им будет достаточно объявить какую-то партию "получателем помощи" от России для того, чтобы фактически определять результаты выборов. Как известно, значительная часть британской элиты очень недовольна самим результатом референдума, и добиться его отмены за счет решительной помощи партиям, выступающим за то, чтобы остаться в ЕС, — это элегантный способ отомстить избирателям, проголосовавшим "не так, как надо" в 2016-м.
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Судя по уже появившимся в The Times утечкам, суть обвинений в адрес партии Джонсона сводится к следующей схеме: консерваторы получали деньги (пожертвования) от британских бизнесменов, но это были не просто британские бизнесмены, а наши бывшие соотечественники, некоторые из которых скрылись в Лондоне от российского правосудия. По логике британских спецслужб, раз деньги партии Джонсона давали россияне, значит, таким образом российское государство влияло на политику в Великобритании. Поскольку подозревать в клинической глупости сотрудников МИ-5 и МИ-6 было бы несерьезно, остается предположить, что они намеренно игнорируют другое объяснение: беглые российские бизнесмены в Лондоне действительно платили консерваторам, но не за то, чтобы они делали что-то хорошее для России, а за "политическую крышу" для себя лично. Еще, возможно, некоторые из них платили за то, чтобы официальный Лондон как можно больше старался устроить "русский майдан", чтобы сбежавшим от правосудия бизнесменам и чиновникам можно было триумфально вернуться на родину в статусе победителей и новой "демократической власти". Более того: было бы неразумно думать, что МИ-5 и МИ-6 не воспользовались случаем для того, чтобы вступить со многими из беглых "бизнесменов" и "политических беженцев" в самые тесные деловые отношения еще на этапе их бегства в Великобританию. То есть сомневаться в лояльности короне этих спонсоров ведущей британской политической партии — не приходится.
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Именно на это, скорее всего, намекал Джонсон, когда в ответ на завуалированные обвинения со стороны журналиста Би-би-си в том, что тори получали деньги от "российских олигархов", заявил: "Все они были должным образом проверены. Это правило... Но я не думаю, что мы должны враждебно относиться к людям просто из-за страны, откуда они произошли. Очень важно, чтобы мы проявили в этом баланс и справедливость" (цитата по Daily Mirror).
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
Джонсона можно понять — он-то думал, что партия получает деньги от "проверенных людей", а тут его припирают за это к стенке и пытаются (вместе с партией) объявить чуть ли не агентами Путина. Поверит ли в это публика — вопрос открытый, тем более что упорные сторонники Brexit, вероятно, готовы проголосовать хоть лично за российского президента, только бы наконец-то выйти из Евросоюза. Независимо от того, чем закончится вся эта история, можно не переживать за британско-российские отношения: они уже настолько плохи, что хуже не будет. Но есть прекрасные перспективы в плане получения удовольствия от того, что некоторые "лондонские беженцы", которые надеялись радоваться жизни и политическому влиянию на альбионских берегах, остро почувствуют на себе хваленое британское "верховенство права".
Которое на самом деле ничто по сравнению с британской политической целесообразностью.
Московский Кремль
14 октября, 14:00
Стало известно, за что Россию не любят в мире
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Мнение - АвторыМи-6Борис ДжонсонТереза МэйХиллари КлинтонЕвросоюзЛондонСШАВ мире
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