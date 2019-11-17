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РИА Новости

Страдающим либералам советуют читать Камю

08:00 17.11.2019
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© AP Photo / Jacques BrinonКолледж Альберта Камю во Французском Мо
Колледж Альберта Камю во Французском Мо
© AP Photo / Jacques Brinon
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Вроде бы с какой стати именно этому американскому журналу публиковать статью с советом для своей аудитории: перечитайте Альбера Камю, а конкретно — самую известную его книгу, "Чума".

Зачем читать Камю и "Иностранные дела"

Журнал этот называется "Иностранные дела" — Foreign Affairs, это обязательное чтение для дипломатов, шпионов, любых экспертов по международной политике по всему миру. А тут им напоминают про философский роман, вышедший в 1947 году, и, по сути, это он через десять лет принес Камю тогда еще уважаемую Нобелевскую премию.
Книга, с одной стороны, действительно про эпидемию чумы в алжирском городе Оране, но скорее о том, что делать человеку, если происходит немыслимое — тысячи покойников, их будет больше, и какой тогда смысл в твоих усилиях? Как себя вести, если приходит конец света?
Но это нам непонятно, что делает такая статья в журнале про иностранные дела. А вот его читателям из стран Запада, похоже, все очень даже понятно, тем более что автор — Роберт Зарецки (специалист по эпохе Просвещения, автор книги о переписке Екатерины Второй и Дени Дидро) — он все четко объясняет.
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Разные реальности одного мира

Дональд Трамп и все, что это имя олицетворяет, давно уже названы чумой, говорит Зарецки. Но дело не в одном человеке, а в подъеме "национализма", "популизма", "расизма" — в общем, мир сошел с ума, пошел не туда, и Трамп — только часть эпидемии.
Так вот, публикация в Foreign Affairs действительно уместна именно в таком издании хотя бы потому, что помогает прочему миру понять, насколько жутко ощущают себя обитатели США, Великобритании и т. д. — и как они поэтому себя ведут в том числе в международных отношениях.
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста "желтых жилетов" в Париже. Они выступают с требованием не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже. 1 июня 2019
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Участники акции протеста "желтых жилетов" в Париже. Они выступают с требованием не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
Акции протеста в Барселоне
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Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге. Протесты начались в июне 2019 года из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения эти поправки позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
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Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге. Протесты начались в июне 2019 года из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения эти поправки позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

© Sputnik
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне против официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.
Участники акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне против официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию
4 из 5
Участники акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне против официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкБеженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO (Centres d'Accueil at d'Orientation) рядом с лагерем "Джунгли" в Кале во Франции.
Беженцы в Кале во Франции
5 из 5
Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO (Centres d'Accueil at d'Orientation) рядом с лагерем "Джунгли" в Кале во Франции.
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
1 из 5

Участники акции протеста "желтых жилетов" в Париже. Они выступают с требованием не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
2 из 5
Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
3 из 5

Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге. Протесты начались в июне 2019 года из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения эти поправки позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
4 из 5
Участники акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне против официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
5 из 5
Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO (Centres d'Accueil at d'Orientation) рядом с лагерем "Джунгли" в Кале во Франции.
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Вот одна из довольно типичных публикаций уже с "трамповского" фланга американской политики. Там говорится, что дело даже не в том, что либеральная (левая, глобалистская, демократическая) часть Америки ставит себе цели, противоположные правой, республиканской и т. д. ее части. И не в том, что они расходятся по части допустимости средств, которыми можно своих целей добиваться. Все еще хуже — перед нами две половины нации, живущие в разных реальностях. То, что одна половина считает фактом, другая таковым не признает.
Только один пример автора: Джон Бреннан, недавний директор ЦРУ, когда-то поддерживал коммунистов. Да, это факт, в 1976 году он голосовал за главу компартии Гэса Холла. Но демократы, слыша это, топают ногами, закрывают уши и кричат. То есть для либерала и демократа существует какая-то особая реальность, и факты ее не меняют.
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Это мы замечали и знали. Но не знали, насколько им от этого плохо, причем и тем и другим. Само существование "другой", противоположной во всем половины их общества — для них как конец жизни, чума и гибель. И вот Зарецкий говорит своим, либералам: великая книга вас спасет. Пришло ее время вернуться. Но ведь и для консервативного лагеря это так.

Делай свое дело

Есть особая категория литературы, которая ближе к философии. В книге действуют какие-то герои, они что-то говорят — вроде бы тут роман или повесть. Но вымышленные герои нужны автору для того, чтобы "в лицах" озвучить философский или публицистический трактат. Таковы повести Вольтера, романы Солженицына или Зиновьева. И — "Чума" Камю.
На самом деле это про гитлеровскую оккупацию Франции, под которой автор побывал. Он-то нашел, что в такой ситуации делать. Камю пришел в Сопротивление, правда, не со старым ружьем, а став редактором подпольного журнала. Но ведь, мягко говоря, не вся Франция сопротивлялась — а вот как и зачем жить, размышляли все.
© Фото : Public domain Французский писатель и философ Альбер Камю
Французский писатель и философ Альбер Камю
© Фото : Public domain
Французский писатель и философ Альбер Камю
Ответ Камю: делать свое дело. Убежать от чумы и войны почти невозможно, и — да, даже победы доктора (героя книги) по определению лишь временны, но "это не повод выйти из борьбы".
"Чума" идет в русле великой французской литературы, прежде всего упомянутого Вольтера с его "Кандидом". Там дискутируется примерно тот же вопрос: у нас тут не "лучший из миров", надеяться, что Бог все уладит, бесполезно — случается всякое, в том числе немыслимое. Но и в этой ситуации человек все равно должен возделывать свой сад.
Всегда интересно, если почти забытая, отброшенная эпоха в чьей-то культуре вдруг оказывается нужна в другой эпохе. Ведь не один Камю решал для себя вопрос — что делать, если происходит или произошла необоримая жуть. Этим и в 40-е, и в 50-е годы занималась почти вся Европа. Некоторые даже ставили вопрос так: можно ли писать книги (картины, музыку) после Освенцима? Как жить?

Жить дальше

© Gray-Film (1959)Кадр из фильма "Сладкая жизнь"
Кадр из фильма Сладкая жизнь
© Gray-Film (1959)
Кадр из фильма "Сладкая жизнь"
Мастера культуры тогда спасли и пересоздали Европу. Да вот хоть великий режиссер, итальянец Федерико Феллини — он и его коллеги, по сути, вернули жизни своей страны смысл и красоту. Они создали новую Италию. Феллини начал работать, как и Камю, при фашизме (Муссолини) и оккупации (правда, американской). Но он не то чтобы все время разоблачал зло, он скорее пытался — как и Камю — показать: жизнь продолжается, она бедная, но сладкая и прекрасная, немного смешная, страна и мир — на месте, и мы в них снова находим смысл и радость.
В послевоенном СССР содержание эпохи было несколько другим. То была страна победителей, а не побежденных, но всерьез писать и снимать о цене войны и подвига стали позже. И потому, что сначала это и не поощрялось, и потому, что нужна была, видимо, какая-то пауза — прийти в себя. Тут в пятидесятые началась "оттепель" — но это был совершенно не европейский феномен, а начатый заново и с жадностью наш разговор об идеальном обществе.
© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм", 1957 / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Летят журавли"
Кадр из фильма Летят журавли
© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм", 1957
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Кадр из фильма "Летят журавли"
Благодаря оттепели к нам ворвалась та самая европейская культура 40-50-х — но их разговор о начавшейся с начала жизни у нас воспринимался как экзотика и немножко как гламур (то, что герои европейской культуры тех лет были небогаты, в еще более бедном СССР не заметили). А дальше эпохи начали меняться и там, и здесь — Камю и другие отступили на задний план.
И вот сейчас оказывается, что обитатель Запада ощущает себя примерно как во время оккупации или при "чуме" и ему советуют вернуться к классикам 40-50-х, которые уже все про такую ситуацию сказали. Это неожиданно для нас, но весьма поучительно.
Кадр из фильма Грех
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КультураДональд ТрампФранцияЕвропаФедерико ФеллиниСШААвторыМнение - Авторы
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