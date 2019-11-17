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РИА Новости

Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной

08:00 17.11.2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовНоворожденные дети
Новорожденные дети
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Число здоровых детей сократилось в четыре раза, 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города — над этими демографическими проблемами сегодня работают российские ученые. О том, как их решить, рассказывает доктор социологических наук Вячеслав Локосов.

"Медицинская проблема становится социальной"

Пятнадцатого ноября завершилось трехдневное Общее собрание членов Российской академии наук. Вячеслав Локосов, директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, выступил с докладом о демографической ситуации в стране.
По его словам, большинство экспертов сходится во мнении, что еще как минимум десять лет население России будет уменьшаться. Замечено, что параллельно осложняется и ситуация со здоровьем людей.
"Число абсолютно здоровых детей за 30 лет снизилось с 49% до 12%. Ухудшается репродуктивное здоровье населения. По данным ВОЗ, критический порог — 15% бездетных семей. Наше общество перешло эту черту в 2016 году, и сейчас более 17% наших семей являются бесплодными. По мнению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, до 70% смертей мужчин трудоспособного возраста так или иначе связано с употреблением алкоголя", — приводит статистические данные доктор наук.
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Он выделил пять главных демографических рисков.
Первое — сокращение численности трудоспособного населения. "Есть разные прогнозы, но все сходятся на том, что доля нетрудоспособного населения будет увеличиваться. К 2030 году она может дойти до 30%. Все прогнозы, правда, сделаны без учета повышения пенсионного возраста", — рассказывает ученый.
Второй риск — дальнейшее старение населения, которое приведет к увеличению социальных расходов.
Третье — из-за снижения рождаемости и уровня здоровья населения резко сократится число призывников. "В 2020-е годы количество молодых людей, которые должны идти в армию, будет в два раза меньше по сравнению с тем, что было 15 лет назад. В 2018-м 20% призывников оказались непригодными к службе в армии", — объясняет Вячеслав Локосов.
Еще один риск — изменения этнической структуры населения из-за трудовых мигрантов. Впрочем, эксперт подчеркивает, что анализировать эту тенденцию достаточно сложно, так как с 2007 года национальность не учитывается при сборе информации.
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Он отмечает, что у России "огромные возможности привлечения мигрантов из других стран, но нужно относиться к этому осторожно, поскольку прямые выгоды могут обернуться в стратегическом плане большими проблемами".
Наконец, пятая проблема — отток населения с Дальнего Востока, из Сибири и других регионов. "Сибири и Дальнему Востоку уделяется должное внимание, но отток идет и из субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов", — замечает эксперт.

Скептики и прагматики

Хотя объективная статистика свидетельствует об убыли и старении населения, не все демографы видят в этом общественную проблему. Локосов условно делит своих коллег-демографов на две группы: скептики и прагматики.

"Первые считают, что в целом демографические процессы в России движутся в правильном направлении: по тому же пути идут экономически развитые страны мира, поэтому сокращение населения не надо драматизировать, его можно рассматривать как плюс", — излагает позицию части научного сообщества ученый.

Эксперт уточняет, что демографические процессы, связанные с рождением и смертностью, очень сложно контролировать, а вот миграция более-менее податлива. "Поэтому скептики говорят, что нужно либо вообще не заниматься управлением этими процессами, либо контролировать только те, что связаны с миграцией", — отмечает Локосов. Часть специалистов считает, что рождение детей — личное дело каждого и призыв к изменению "демографического поведения" в этом случае нарушает права человека.
Вторая группа ученых — прагматики. К ним относит себя и сам Локосов. Эти демографы уделяют повышенное внимание проблеме снижения рождаемости.
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"В нашем институте большинству сотрудников ближе позиция прагматиков, мы долгие годы разрабатываем методологические подходы и практические рекомендации, которые показывают связь между депопуляцией и проблемами уровня и качества жизни. Эта точка зрения с годами становится все более весомой", — уверен доктор социологических наук.

Роботизация и семейные ценности

Ученый считает: чтобы преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию, нужны комплексные меры, и главное — укрепление социальной ответственности государства. "Последние 30 лет население стало все больше платить за медицинские услуги. Доля оплаты таких счетов из личных средств увеличилась с 19 до 40 процентов, это при нашем так называемом бесплатном медобслуживании. Если государство снова возьмет на себя часть обязательств в системе здравоохранения и образования, это позитивно отразится на демографическом процессе", — полагает Локосов.
По его мнению, главное препятствие для рождения детей — материальные и жилищные трудности. Поэтому, чтобы справиться с демографическим кризисом в России, нужно улучшить качество жизни. "По оценке Минтруда, около 80% семей, находящихся за чертой бедности, — это люди с детьми", — отмечает руководитель Института социально-экономических проблем народонаселения.
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Также для улучшения ситуации "нужно возвращение людей к традиционным семейным ценностям, в том числе к многодетности". "Есть ряд социологических исследований, которые утверждают, что именно ценностная ориентация находится на первом месте, когда человек определяет демографическое поведение. И это вполне может быть так, стоит посмотреть на среднеазиатские республики, в частности Узбекистан", — рассказывает Локосов.
Необходима также, добавляет ученый, модернизация экономики на инновационной основе: "Повышение производительности, роботизация труда серьезно отразятся на рынке и, соответственно, возможности демографического развития нашей страны". Впрочем, эксперт говорит и о другой стороне медали: уже не первый год ведутся разговоры, что переход к цифровой экономике упразднит целую линейку традиционных профессий и приведет к появлению "лишних людей".
Вместе с тем Локосов подчеркнул: несмотря на озвученные проблемы, есть изменения, позволяющие "смотреть в будущее с осторожным оптимизмом". В частности, он указал на сокращение смертности от убийств, самоубийств, алкогольных отравлений.

"Есть целый ряд хороших тенденций, которые надо поддерживать. Депопуляция, которую мы наблюдаем, неестественна. С моей точки зрения, это один из способов адаптации населения к новым условиям. Если их изменить, многие негативные тенденции будут сняты. Нужно объединить усилия ученых, интегрировать демографические и социально-экономические меры. В этом случае у России есть шансы для демографического подъема", — заключил Локосов.

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смертностьРоссийская академия наукВОЗВероника СкворцоваМоскваРоссияОбщество
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