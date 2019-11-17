Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. В 2019 году этот день приходится на 17 ноября

Инициатором учреждения дня памяти жертв ДТП стала британская благотворительная организация "Роудпис" (RoadPeace), оказывающая помощь людям, пострадавшим в результате ДТП. Впервые он был проведен в Великобритании в 1993 году.

Днем проведения было выбрано третье воскресенье ноября, потому что оно следует за Поминальным воскресеньем (второе воскресенье ноября), когда в Великобритании и странах Содружества поминают всех тех, кто погиб в войнах и конфликтах. Схожесть войн и ДТП заключается в том, что чаще всего их жертвами становятся молодые люди мужского пола, а раны и травмы в одинаковой мере ужасны.

День памяти жертв ДТП был задуман как мероприятие, дающее возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнование их родным и близким.

В 1995 году проведение этого дня поддержала Европейская федерация жертв ДТП (FEVR). Его стали проводить не только в Великобритании, но и в других странах Европы, как Европейский день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Постепенно этот день памяти распространялся и на другие континенты

В 2003 году инициативу поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а 26 октября 2005 года Всемирный день памяти жертв ДТП был официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения общественной осведомленности в отношении предупреждения дорожно-транспортного травматизма.

По данным ООН, несмотря на улучшения в области безопасности дорожного движения, в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибает около 1,35 миллиона человек. Каждые 24 секунды кто-нибудь погибает на дорогах.

Половина всех случаев смерти в результате ДТП происходит среди уязвимых пользователей дорог – пешеходов, велосипедистов, а также водителей моторизованных двухколесных транспортных средств и их пассажиров.

Травмы в результате ДТП являются восьмой по значимости причиной смерти в мире и первой – среди детей в возрасте 5-14 лет и молодых людей в возрасте 15-29 лет.

Повышение безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач для Министерства внутренних дел России. На ее решение направлен комплекс последовательных мер. Они принимаются совместно с органами государственной власти всех уровней, а также общественными институтами.

Принимаемые меры направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог.

Глава МВД Владимир Колокольцев в июне 2019 года заявил, что за период реализации двух федеральных целевых программ с 2006 года число погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось почти в два раза, но ситуация остается "достаточно сложной".

Глава МВД также отметил , что ведомство "продолжает активную работу, чтобы выйти к 2024 году на снижение смертности в 3,5 раза (к 2006 году), а к 2030 году – на нулевой уровень".

По данным ГИБДД, в 2018 году в РФ в результате дорожно-транспортных происшествий погибли более 18,2 тысячи человек и были ранены около 214,8 тысячи человек.

Краснодарский край стал лидером по числу погибших в ДТП , там жертвами аварий стали 1053 человека. На втором месте Московская область (938 погибших), затем – Ростовская область (554), Башкирия – (550), Москва – (465).

По данным ГИБДД, за январь-октябрь 2019 года в результате ДТП погибли 13,5 тысячи человек, были ранены 171,3 тысячи человек.