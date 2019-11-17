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РИА Новости

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

01:45 17.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. В 2019 году этот день приходится на 17 ноября.
Инициатором учреждения дня памяти жертв ДТП стала британская благотворительная организация "Роудпис" (RoadPeace), оказывающая помощь людям, пострадавшим в результате ДТП. Впервые он был проведен в Великобритании в 1993 году.
Днем проведения было выбрано третье воскресенье ноября, потому что оно следует за Поминальным воскресеньем (второе воскресенье ноября), когда в Великобритании и странах Содружества поминают всех тех, кто погиб в войнах и конфликтах. Схожесть войн и ДТП заключается в том, что чаще всего их жертвами становятся молодые люди мужского пола, а раны и травмы в одинаковой мере ужасны.
День памяти жертв ДТП был задуман как мероприятие, дающее возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнование их родным и близким.
В 1995 году проведение этого дня поддержала Европейская федерация жертв ДТП (FEVR). Его стали проводить не только в Великобритании, но и в других странах Европы, как Европейский день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Постепенно этот день памяти распространялся и на другие континенты.
В 2003 году инициативу поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а 26 октября 2005 года Всемирный день памяти жертв ДТП был официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения общественной осведомленности в отношении предупреждения дорожно-транспортного травматизма.
По данным ООН, несмотря на улучшения в области безопасности дорожного движения, в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибает около 1,35 миллиона человек. Каждые 24 секунды кто-нибудь погибает на дорогах.
Половина всех случаев смерти в результате ДТП происходит среди уязвимых пользователей дорог – пешеходов, велосипедистов, а также водителей моторизованных двухколесных транспортных средств и их пассажиров.
Травмы в результате ДТП являются восьмой по значимости причиной смерти в мире и первой – среди детей в возрасте 5-14 лет и молодых людей в возрасте 15-29 лет.
Повышение безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач для Министерства внутренних дел России. На ее решение направлен комплекс последовательных мер. Они принимаются совместно с органами государственной власти всех уровней, а также общественными институтами.
Принимаемые меры направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог.
В 2006-2012 годах в России была реализована федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения". В 2013 году была принята новая программа, рассчитанная до 2020 года.
Глава МВД Владимир Колокольцев в июне 2019 года заявил, что за период реализации двух федеральных целевых программ с 2006 года число погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось почти в два раза, но ситуация остается "достаточно сложной".
Глава МВД также отметил, что ведомство "продолжает активную работу, чтобы выйти к 2024 году на снижение смертности в 3,5 раза (к 2006 году), а к 2030 году – на нулевой уровень".
По данным ГИБДД, в 2018 году в РФ в результате дорожно-транспортных происшествий погибли более 18,2 тысячи человек и были ранены около 214,8 тысячи человек.
Краснодарский край стал лидером по числу погибших в ДТП, там жертвами аварий стали 1053 человека. На втором месте Московская область (938 погибших), затем – Ростовская область (554), Башкирия – (550), Москва – (465).
По данным ГИБДД, за январь-октябрь 2019 года в результате ДТП погибли 13,5 тысячи человек, были ранены 171,3 тысячи человек.
Во многих регионах России проходят различные благотворительные акции и мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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