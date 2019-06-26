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РИА Новости

МВД подготовит план, как снизить смертность на дорогах до нуля

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНадписи на мотоциклах сотрудников ДПС
Надписи на мотоциклах сотрудников ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Надписи на мотоциклах сотрудников ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. МВД России готово разработать "стратегический документ", призванный к 2030 году снизить смертность на автомобильных дорогах до нуля, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
По его словам, при разработке этого документа, если такое решение будет принято, "особое внимание уделим совершенствованию нормативной базы".
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"Принимаемые меры направлены не только на повышение дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержания автодорог", - сказал министр на Госсовете.
С 2006 года в рамках двух национальных программ по снижению аварийности в ДТП стали погибать почти вдвое меньше людей, но ситуация остается "достаточно сложной", признал Колокольцев.
"Поэтому продолжаем активную работу, чтобы выйти к 2024 году на снижение смертности в 3,5 раза [к 2006 году], а к 2030 году - на нулевой уровень", - отметил глава МВД России.
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Владимир КолокольцевРоссияОбщество
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