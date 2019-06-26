МВД подготовит план, как снизить смертность на дорогах до нуля

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. МВД России готово разработать "стратегический документ", призванный к 2030 году снизить смертность на автомобильных дорогах до нуля, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По его словам, при разработке этого документа, если такое решение будет принято, "особое внимание уделим совершенствованию нормативной базы".

"Принимаемые меры направлены не только на повышение дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержания автодорог", - сказал министр на Госсовете.

С 2006 года в рамках двух национальных программ по снижению аварийности в ДТП стали погибать почти вдвое меньше людей, но ситуация остается "достаточно сложной", признал Колокольцев.