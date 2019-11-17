Легенды, узоры и самый вкусный плов. Восточная сказка Узбекистана

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От Ташкента до Самарканда — 270 километров. Это примерно два часа на скоростном поезде.

В XIV веке Самарканд был столицей империи Тамерлана, там же находится его мавзолей — Гур-Эмир, возведенный в XV веке.

Считается, что он послужил образцом для Тадж-Махала в Агре.