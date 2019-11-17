Легенды, узоры и самый вкусный плов. Восточная сказка Узбекистана

Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива — традиционный маршрут для туристов, приезжающих в Узбекистан. Целые районы этих городов не тронуты цивилизацией, рассказал советник председателя Госкомитета по развитию туризма республики Бехруз Хамзаев.
Увидеть своими глазами шедевры исламской архитектуры стремятся все больше россиян: за год турпоток вырос на четверть, до 353 тысяч человек.
Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива — традиционный маршрут для туристов, приезжающих в Узбекистан. Целые районы этих городов не тронуты цивилизацией, рассказал советник председателя Госкомитета по развитию туризма республики Бехруз Хамзаев.
Увидеть своими глазами шедевры исламской архитектуры стремятся все больше россиян: за год турпоток вырос на четверть, до 353 тысяч человек.
Ташкент — одна из популярных у туристов столиц СНГ. Гостям показывают и современный город, и старую его часть.
Посещение религиозного ансамбля Хазрати Имам, в который входят мавзолей, мечети, медресе, — обязательный пункт экскурсионной программы.
Там хранятся волос пророка Мухаммеда и единственный сохранившийся рукописный Коран VII века, подлинность которого подтверждена сертификатом ЮНЕСКО.
Ташкент — одна из популярных у туристов столиц СНГ. Гостям показывают и современный город, и старую его часть.
Посещение религиозного ансамбля Хазрати Имам, в который входят мавзолей, мечети, медресе, — обязательный пункт экскурсионной программы.
Там хранятся волос пророка Мухаммеда и единственный сохранившийся рукописный Коран VII века, подлинность которого подтверждена сертификатом ЮНЕСКО.
Чтобы почувствовать колорит Востока, нужно заглянуть на местный базар. Самые известные рынки Ташкента — Чорсу и Алайский.
"Путешественникам особенно нравится ходить на нетуристические базары — те, где закупаются местные жители, — говорит гид по Узбекистану Асия Шарипова. — Я выделяю ташкентский Чорсу и самаркандский Сиаб: там можно купить свежие фрукты, овощи, специи".
Здесь же продают ковры, сувениры, предметы быта, сухофрукты, сладости.
Чтобы почувствовать колорит Востока, нужно заглянуть на местный базар. Самые известные рынки Ташкента — Чорсу и Алайский.
"Путешественникам особенно нравится ходить на нетуристические базары — те, где закупаются местные жители, — говорит гид по Узбекистану Асия Шарипова. — Я выделяю ташкентский Чорсу и самаркандский Сиаб: там можно купить свежие фрукты, овощи, специи".
Здесь же продают ковры, сувениры, предметы быта, сухофрукты, сладости.
От Ташкента до Самарканда — 270 километров. Это примерно два часа на скоростном поезде.
В XIV веке Самарканд был столицей империи Тамерлана, там же находится его мавзолей — Гур-Эмир, возведенный в XV веке.
Считается, что он послужил образцом для Тадж-Махала в Агре.
От Ташкента до Самарканда — 270 километров. Это примерно два часа на скоростном поезде.
В XIV веке Самарканд был столицей империи Тамерлана, там же находится его мавзолей — Гур-Эмир, возведенный в XV веке.
Считается, что он послужил образцом для Тадж-Махала в Агре.
Мечеть Биби-Ханым в Самарканде была построена в честь любимой жены Тамерлана. Ее название переводится как "старшая принцесса".
"Иногда туристы задают забавные вопросы. Например, много ли жен у узбеков и разрешено ли им многоженство, — отмечает гид по Узбекистану Азиз Халмурадов. — Я обычно отшучиваюсь, что у нас сейчас практикуется многомужество и у женщин несколько мужей".
Мечеть Биби-Ханым в Самарканде была построена в честь любимой жены Тамерлана. Ее название переводится как "старшая принцесса".
"Иногда туристы задают забавные вопросы. Например, много ли жен у узбеков и разрешено ли им многоженство, — отмечает гид по Узбекистану Азиз Халмурадов. — Я обычно отшучиваюсь, что у нас сейчас практикуется многомужество и у женщин несколько мужей".
"У иностранцев бытует мнение, что узбекская кухня жирная. На самом деле еда очень щадящая: много кисломолочных продуктов, свежих овощей, — объясняет Азиз Халмурадов. — Попробуйте супы — мастава и машхурда, а также самсу, очень вкусную со шпинатом и травами".
Плов — традиционное блюдо. "Как по мне, самый вкусный делают в Самарканде. За лучшей рыбой езжайте в Хиву, за шашлыками — в Бухару, а в Ташкенте можно угоститься вкуснейшим лагманом", —уточняет Асия Шарипова.
"У иностранцев бытует мнение, что узбекская кухня жирная. На самом деле еда очень щадящая: много кисломолочных продуктов, свежих овощей, — объясняет Азиз Халмурадов. — Попробуйте супы — мастава и машхурда, а также самсу, очень вкусную со шпинатом и травами".
Плов — традиционное блюдо. "Как по мне, самый вкусный делают в Самарканде. За лучшей рыбой езжайте в Хиву, за шашлыками — в Бухару, а в Ташкенте можно угоститься вкуснейшим лагманом", —уточняет Асия Шарипова.
Регистаном на Востоке называли главную площадь. В Самарканде на ней — три медресе XV-XVII веков. Этот архитектурный ансамбль внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Отец рассказывал, что в детстве они с друзьями бегали по крышам Регистана. Во время Великой Отечественной войны в медресе жили эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Сейчас это туристическая достопримечательность. Вход — примерно пять долларов", — говорит Азиз Халмурадов.
Регистаном на Востоке называли главную площадь. В Самарканде на ней — три медресе XV-XVII веков. Этот архитектурный ансамбль внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Отец рассказывал, что в детстве они с друзьями бегали по крышам Регистана. Во время Великой Отечественной войны в медресе жили эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Сейчас это туристическая достопримечательность. Вход — примерно пять долларов", — говорит Азиз Халмурадов.
По пути из Самарканда в Бухару стоит посетить город Учкудук — тот самый, где "три колодца", как пела популярная в советское время группа "Ялла".
Город построен посреди пустыни Кызылкум, которая находится в междуречье Амударьи и Сырдарьи, на территории сразу трех стран — Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.
По пути из Самарканда в Бухару стоит посетить город Учкудук — тот самый, где "три колодца", как пела популярная в советское время группа "Ялла".
Город построен посреди пустыни Кызылкум, которая находится в междуречье Амударьи и Сырдарьи, на территории сразу трех стран — Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.
Почувствовать себя кочевником можно, проведя несколько дней в юртовом лагере посреди пустыни Кызылкум.
Тут вам предложат покататься на верблюдах и джипах по барханам, искупаться в Айдаркуле, искусственном озере посреди песков, а также съездить в урочище Сармыш, где обнаружено свыше пяти тысяч наскальных изображений людей, животных, сцен охоты.
Азиз Халмурадов советует обязательно осмотреть в пустыне развалины караван-сарая.
Почувствовать себя кочевником можно, проведя несколько дней в юртовом лагере посреди пустыни Кызылкум.
Тут вам предложат покататься на верблюдах и джипах по барханам, искупаться в Айдаркуле, искусственном озере посреди песков, а также съездить в урочище Сармыш, где обнаружено свыше пяти тысяч наскальных изображений людей, животных, сцен охоты.
Азиз Халмурадов советует обязательно осмотреть в пустыне развалины караван-сарая.
Между Самаркандом и Бухарой — 280 километров. Добраться на машине можно за четыре часа, а на скоростном поезде — за полтора.
Тут главная достопримечательность — средневековый архитектурный ансамбль Ляби-Хауз: бывшая торговая площадь, а также крепость Арк, минарет и мечеть Калян.
Между Самаркандом и Бухарой — 280 километров. Добраться на машине можно за четыре часа, а на скоростном поезде — за полтора.
Тут главная достопримечательность — средневековый архитектурный ансамбль Ляби-Хауз: бывшая торговая площадь, а также крепость Арк, минарет и мечеть Калян.
Мавзолей династии Саманидов возведен в Бухаре в IX веке на месте древнего кладбища.
По легенде, при нашествии Чингисхана местные жители засыпали его песком, чтобы спасти от уничтожения.
Мавзолей династии Саманидов возведен в Бухаре в IX веке на месте древнего кладбища.
По легенде, при нашествии Чингисхана местные жители засыпали его песком, чтобы спасти от уничтожения.
"Старый город Хивы — Ичан-Кала — окружен крепостной стеной. Туристы обычно не выходят за пределы оборонительных сооружений, так как внутри есть все необходимое: отели, сувенирные лавки и прочее, — говорит Асия Шарипова. — Никакой ночной жизни, это город-музей".
Хиве более 2500 лет. Считается, что Ичан-Кала разросся вокруг колодца Хейвак, выкопанного по приказу Сима, сына библейского Ноя.
А еще старый город Хивы стал первым памятником в Средней Азии, вошедшим в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Старый город Хивы — Ичан-Кала — окружен крепостной стеной. Туристы обычно не выходят за пределы оборонительных сооружений, так как внутри есть все необходимое: отели, сувенирные лавки и прочее, — говорит Асия Шарипова. — Никакой ночной жизни, это город-музей".
Хиве более 2500 лет. Считается, что Ичан-Кала разросся вокруг колодца Хейвак, выкопанного по приказу Сима, сына библейского Ноя.
А еще старый город Хивы стал первым памятником в Средней Азии, вошедшим в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Муйнак не входит в классический тур по Узбекистану и очень отличается от других городов. Атмосфера там немного мрачная, но виды завораживающие. Там есть кладбище кораблей", — объясняет Асия Шарипова.
В советские времена Муйнак был портом на берегу Аральского моря. Теперь от моря почти ничего не осталось, и корабли оказались на песке.
"Муйнак не входит в классический тур по Узбекистану и очень отличается от других городов. Атмосфера там немного мрачная, но виды завораживающие. Там есть кладбище кораблей", — объясняет Асия Шарипова.
В советские времена Муйнак был портом на берегу Аральского моря. Теперь от моря почти ничего не осталось, и корабли оказались на песке.
"Из Узбекистана туристы привозят различные специи, травяные чаи, шелковые платки, изделия из дерева и керамики, — добавляет Асия Шарипова. — Палатки с сувенирами есть практически у всех мечетей и медресе".
"Из Узбекистана туристы привозят различные специи, травяные чаи, шелковые платки, изделия из дерева и керамики, — добавляет Асия Шарипова. — Палатки с сувенирами есть практически у всех мечетей и медресе".