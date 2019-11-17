Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-17T08:29Z
https://ria.ru/20191117/1560639465.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156065/92/1560659239_0:220:3000:1908_1036x0_80_0_0_637cc6c60b509f22b827cb7e3284300a.jpg
РИА Новости

Легенды, узоры и самый вкусный плов. Восточная сказка Узбекистана

08:00 17.11.2019 (обновлено: 08:29 17.11.2019)
260
Погулять по улочкам древнего Самарканда, зайти на восточный базар в Ташкенте, рассматривать орнамент на стенах мечетей и медресе в Бухаре — вот неполный план действий для туристов, направляющихся в Узбекистан. Где готовят самый вкусный плов, купаются в озере посреди горячих песков пустыни и чувствуют себя настоящими кочевниками — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / weissdergeier

Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива — традиционный маршрут для туристов, приезжающих в Узбекистан. Целые районы этих городов не тронуты цивилизацией, рассказал советник председателя Госкомитета по развитию туризма республики Бехруз Хамзаев.

Увидеть своими глазами шедевры исламской архитектуры стремятся все больше россиян: за год турпоток вырос на четверть, до 353 тысяч человек.

Ташкентская телебашня
1 из 14

Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива — традиционный маршрут для туристов, приезжающих в Узбекистан. Целые районы этих городов не тронуты цивилизацией, рассказал советник председателя Госкомитета по развитию туризма республики Бехруз Хамзаев.

Увидеть своими глазами шедевры исламской архитектуры стремятся все больше россиян: за год турпоток вырос на четверть, до 353 тысяч человек.

© Depositphotos / weissdergeier
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ташкент — одна из популярных у туристов столиц СНГ. Гостям показывают и современный город, и старую его часть.

Посещение религиозного ансамбля Хазрати Имам, в который входят мавзолей, мечети, медресе, — обязательный пункт экскурсионной программы.

Там хранятся волос пророка Мухаммеда и единственный сохранившийся рукописный Коран VII века, подлинность которого подтверждена сертификатом ЮНЕСКО.

Вид на Соборную мечеть Хазрати Имам в Ташкенте
2 из 14

Ташкент — одна из популярных у туристов столиц СНГ. Гостям показывают и современный город, и старую его часть.

Посещение религиозного ансамбля Хазрати Имам, в который входят мавзолей, мечети, медресе, — обязательный пункт экскурсионной программы.

Там хранятся волос пророка Мухаммеда и единственный сохранившийся рукописный Коран VII века, подлинность которого подтверждена сертификатом ЮНЕСКО.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
© Depositphotos / Curioso_Travel_Photography

Чтобы почувствовать колорит Востока, нужно заглянуть на местный базар. Самые известные рынки Ташкента — Чорсу и Алайский.

"Путешественникам особенно нравится ходить на нетуристические базары — те, где закупаются местные жители, — говорит гид по Узбекистану Асия Шарипова. — Я выделяю ташкентский Чорсу и самаркандский Сиаб: там можно купить свежие фрукты, овощи, специи".

Здесь же продают ковры, сувениры, предметы быта, сухофрукты, сладости.

Сухофрукты и орехи на рынке в Ташкенте, Узбекистан
3 из 14

Чтобы почувствовать колорит Востока, нужно заглянуть на местный базар. Самые известные рынки Ташкента — Чорсу и Алайский.

"Путешественникам особенно нравится ходить на нетуристические базары — те, где закупаются местные жители, — говорит гид по Узбекистану Асия Шарипова. — Я выделяю ташкентский Чорсу и самаркандский Сиаб: там можно купить свежие фрукты, овощи, специи".

Здесь же продают ковры, сувениры, предметы быта, сухофрукты, сладости.

© Depositphotos / Curioso_Travel_Photography
© Sputnik

От Ташкента до Самарканда — 270 километров. Это примерно два часа на скоростном поезде.

В XIV веке Самарканд был столицей империи Тамерлана, там же находится его мавзолей — Гур-Эмир, возведенный в XV веке.

Считается, что он послужил образцом для Тадж-Махала в Агре.

Гур-Эмир
4 из 14

От Ташкента до Самарканда — 270 километров. Это примерно два часа на скоростном поезде.

В XIV веке Самарканд был столицей империи Тамерлана, там же находится его мавзолей — Гур-Эмир, возведенный в XV веке.

Считается, что он послужил образцом для Тадж-Махала в Агре.

© Sputnik
© Depositphotos / omnislash

Мечеть Биби-Ханым в Самарканде была построена в честь любимой жены Тамерлана. Ее название переводится как "старшая принцесса".

"Иногда туристы задают забавные вопросы. Например, много ли жен у узбеков и разрешено ли им многоженство, — отмечает гид по Узбекистану Азиз Халмурадов. — Я обычно отшучиваюсь, что у нас сейчас практикуется многомужество и у женщин несколько мужей".

Мечеть Биби-Ханым в Самарканде
5 из 14

Мечеть Биби-Ханым в Самарканде была построена в честь любимой жены Тамерлана. Ее название переводится как "старшая принцесса".

"Иногда туристы задают забавные вопросы. Например, много ли жен у узбеков и разрешено ли им многоженство, — отмечает гид по Узбекистану Азиз Халмурадов. — Я обычно отшучиваюсь, что у нас сейчас практикуется многомужество и у женщин несколько мужей".

© Depositphotos / omnislash
© Fotolia / Sunny Forest

"У иностранцев бытует мнение, что узбекская кухня жирная. На самом деле еда очень щадящая: много кисломолочных продуктов, свежих овощей, — объясняет Азиз Халмурадов. — Попробуйте супы — мастава и машхурда, а также самсу, очень вкусную со шпинатом и травами".

Плов — традиционное блюдо. "Как по мне, самый вкусный делают в Самарканде. За лучшей рыбой езжайте в Хиву, за шашлыками — в Бухару, а в Ташкенте можно угоститься вкуснейшим лагманом", —уточняет Асия Шарипова.

Плов
6 из 14

"У иностранцев бытует мнение, что узбекская кухня жирная. На самом деле еда очень щадящая: много кисломолочных продуктов, свежих овощей, — объясняет Азиз Халмурадов. — Попробуйте супы — мастава и машхурда, а также самсу, очень вкусную со шпинатом и травами".

Плов — традиционное блюдо. "Как по мне, самый вкусный делают в Самарканде. За лучшей рыбой езжайте в Хиву, за шашлыками — в Бухару, а в Ташкенте можно угоститься вкуснейшим лагманом", —уточняет Асия Шарипова.

© Fotolia / Sunny Forest
© Depositphotos / alsem

Регистаном на Востоке называли главную площадь. В Самарканде на ней — три медресе XV-XVII веков. Этот архитектурный ансамбль внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Отец рассказывал, что в детстве они с друзьями бегали по крышам Регистана. Во время Великой Отечественной войны в медресе жили эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Сейчас это туристическая достопримечательность. Вход — примерно пять долларов", — говорит Азиз Халмурадов.

Медресе на площади Регистан в Самарканде
7 из 14

Регистаном на Востоке называли главную площадь. В Самарканде на ней — три медресе XV-XVII веков. Этот архитектурный ансамбль внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Отец рассказывал, что в детстве они с друзьями бегали по крышам Регистана. Во время Великой Отечественной войны в медресе жили эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Сейчас это туристическая достопримечательность. Вход — примерно пять долларов", — говорит Азиз Халмурадов.

© Depositphotos / alsem
© Depositphotos / Protey2

По пути из Самарканда в Бухару стоит посетить город Учкудук — тот самый, где "три колодца", как пела популярная в советское время группа "Ялла".

Город построен посреди пустыни Кызылкум, которая находится в междуречье Амударьи и Сырдарьи, на территории сразу трех стран — Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

Пустыня Кызылкум
8 из 14

По пути из Самарканда в Бухару стоит посетить город Учкудук — тот самый, где "три колодца", как пела популярная в советское время группа "Ялла".

Город построен посреди пустыни Кызылкум, которая находится в междуречье Амударьи и Сырдарьи, на территории сразу трех стран — Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

© Depositphotos / Protey2
© Depositphotos / Alen Laguta

Почувствовать себя кочевником можно, проведя несколько дней в юртовом лагере посреди пустыни Кызылкум.

Тут вам предложат покататься на верблюдах и джипах по барханам, искупаться в Айдаркуле, искусственном озере посреди песков, а также съездить в урочище Сармыш, где обнаружено свыше пяти тысяч наскальных изображений людей, животных, сцен охоты.

Азиз Халмурадов советует обязательно осмотреть в пустыне развалины караван-сарая.

Казахская юрта в пустыне Кызылкум в Узбекистане
9 из 14

Почувствовать себя кочевником можно, проведя несколько дней в юртовом лагере посреди пустыни Кызылкум.

Тут вам предложат покататься на верблюдах и джипах по барханам, искупаться в Айдаркуле, искусственном озере посреди песков, а также съездить в урочище Сармыш, где обнаружено свыше пяти тысяч наскальных изображений людей, животных, сцен охоты.

Азиз Халмурадов советует обязательно осмотреть в пустыне развалины караван-сарая.

© Depositphotos / Alen Laguta
© Фото : Flickr/Marco Verch

Между Самаркандом и Бухарой — 280 километров. Добраться на машине можно за четыре часа, а на скоростном поезде — за полтора.

Тут главная достопримечательность — средневековый архитектурный ансамбль Ляби-Хауз: бывшая торговая площадь, а также крепость Арк, минарет и мечеть Калян.

Площадь Ляби-хауз, Бухара
10 из 14

Между Самаркандом и Бухарой — 280 километров. Добраться на машине можно за четыре часа, а на скоростном поезде — за полтора.

Тут главная достопримечательность — средневековый архитектурный ансамбль Ляби-Хауз: бывшая торговая площадь, а также крепость Арк, минарет и мечеть Калян.

© Фото : Flickr/Marco Verch
© Depositphotos / Drugova

Мавзолей династии Саманидов возведен в Бухаре в IX веке на месте древнего кладбища.

По легенде, при нашествии Чингисхана местные жители засыпали его песком, чтобы спасти от уничтожения.

Мавзолей Саманидов в Бухаре
11 из 14

Мавзолей династии Саманидов возведен в Бухаре в IX веке на месте древнего кладбища.

По легенде, при нашествии Чингисхана местные жители засыпали его песком, чтобы спасти от уничтожения.

© Depositphotos / Drugova
© Depositphotos / kamchatka

"Старый город Хивы — Ичан-Кала — окружен крепостной стеной. Туристы обычно не выходят за пределы оборонительных сооружений, так как внутри есть все необходимое: отели, сувенирные лавки и прочее, — говорит Асия Шарипова. — Никакой ночной жизни, это город-музей".

Хиве более 2500 лет. Считается, что Ичан-Кала разросся вокруг колодца Хейвак, выкопанного по приказу Сима, сына библейского Ноя.

А еще старый город Хивы стал первым памятником в Средней Азии, вошедшим в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город Хива
12 из 14

"Старый город Хивы — Ичан-Кала — окружен крепостной стеной. Туристы обычно не выходят за пределы оборонительных сооружений, так как внутри есть все необходимое: отели, сувенирные лавки и прочее, — говорит Асия Шарипова. — Никакой ночной жизни, это город-музей".

Хиве более 2500 лет. Считается, что Ичан-Кала разросся вокруг колодца Хейвак, выкопанного по приказу Сима, сына библейского Ноя.

А еще старый город Хивы стал первым памятником в Средней Азии, вошедшим в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Depositphotos / kamchatka
© Depositphotos / jets_cz

"Муйнак не входит в классический тур по Узбекистану и очень отличается от других городов. Атмосфера там немного мрачная, но виды завораживающие. Там есть кладбище кораблей", — объясняет Асия Шарипова.

В советские времена Муйнак был портом на берегу Аральского моря. Теперь от моря почти ничего не осталось, и корабли оказались на песке.

Кладбище кораблей в Муйнаке
13 из 14

"Муйнак не входит в классический тур по Узбекистану и очень отличается от других городов. Атмосфера там немного мрачная, но виды завораживающие. Там есть кладбище кораблей", — объясняет Асия Шарипова.

В советские времена Муйнак был портом на берегу Аральского моря. Теперь от моря почти ничего не осталось, и корабли оказались на песке.

© Depositphotos / jets_cz
© РИА Новости / Сергей Пятаков

"Из Узбекистана туристы привозят различные специи, травяные чаи, шелковые платки, изделия из дерева и керамики, — добавляет Асия Шарипова. — Палатки с сувенирами есть практически у всех мечетей и медресе".

Сувениры в Бухаре
14 из 14

"Из Узбекистана туристы привозят различные специи, травяные чаи, шелковые платки, изделия из дерева и керамики, — добавляет Асия Шарипова. — Палатки с сувенирами есть практически у всех мечетей и медресе".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
700011
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСамаркандТашкентУзбекистанБухара
Рекомендуем
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Владимир Вятрович
Как "главный русофоб Украины" вернулся во власть
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
Тень независимости: ЕС отделяется от финансовой системы США
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
"Путин — наш человек!" Репортаж из самой необычной страны Африки
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон требует от Британии раскрыть богатых агентов Кремля
Демонстранты на площади в Праге 25 ноября 1989 года
Стало известно самое коварное оружие России против "бархатных революций"
Колледж Альберта Камю во Французском Мо
Страдающим либералам советуют читать Камю
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе
Кадр из фильма Деревенский детектив
"Деревенский детектив": хорошо ли вы знаете участковых из кино?
Эвенк на местном аэродроме
Мороз не страшен. Какие люди лучше всего переносят холод
Геоглифы Наски
Ученые обнаружили на плато Наска рисунки "монстров"
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян на презентации своего сборника рассказов Черные глаза в Bolshevik Event Hall в Москве
"Черные глаза" Маргариты Симоньян — о бедном детстве и блестящей карьере
Танк Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области
"Ахиллесова пята Европы". Кто ждет российские танки из Калининграда
Члены движения Cochala в боливийском Кочабамба
Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом
09:10В Москве в воскресенье ожидаются дожди и туман
09:01США и Южная Корея решили отложить военные учения
08:50СМИ сообщили о похищении женщины в Москве
08:48В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков
08:44Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
08:40В Томске при пожаре в доме 1912 года постройки спасли восемь человек
08:39Названы самые популярные в России премиум-автомобили
08:38Египет и Эфиопия проведут консультации по плотине в бассейне Нила в декабре
08:30В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"
08:06В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
07:56В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
07:54Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе
07:53В Приморье рухнула стена в доме, признанным аварийным семь лет назад
07:50Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением
07:37Представитель Раджапаксы заявил о его победе на выборах на Шри-Ланке
06:40В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
06:29Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
06:25Метель обрушится на восемь районов в Сахалине
06:09Диетолог назвала наименее вредные сладости
Лента новостейМолния