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РИА Новости
Туризм

Российские туристы стали чаще посещать Узбекистан

15:11 25.10.2019 (обновлено: 15:12 25.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются у мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, Узбекистан
Туристы фотографируются у мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, Узбекистан
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В 2019 году турпоток из России в Узбекистан вырос на 26,5%, говорится в исследовании госкомитета по развитию туризма республики.
За девять месяцев прошлого года Узбекистан посетили 279 тысяч туристов из России, а за аналогичный период текущего года — 353 тысячи. При этом 70% гостей приезжали из Санкт-Петербурга и Москвы, сообщил советник председателя госкомитета Бехруз Хамзаев.
Жителей мегаполисов привлекает местный колорит, считают эксперты комитета. Так, в Узбекистане остаются нетронутыми цивилизацией целые части Бухары, Самарканда. Вместо фастфуда — изобилие овощей и фруктов по низким ценам.
Ночной Ташкент, Узбекистан
18 марта, 12:36Туризм
Туры в Узбекистан станут доступнее для туристов из России
Для путешествия в Узбекистан российским туристам не нужны визы, то есть нет лишних денежных и временных затрат на оформление, достаточно просто приобрести авиабилеты и забронировать отель, говорит замдиректора по развитию бизнеса сервиса путешествий Игорь Сивец.
"Средние затраты на месте ниже, чем, например, в странах Евросоюза, то есть отдых получается бюджетным, — уточняет он. — Нет языкового барьера, благодаря чему проще приобрести экскурсию и прочувствовать гостеприимство страны".
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