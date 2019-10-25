Российские туристы стали чаще посещать Узбекистан

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В 2019 году турпоток из России в Узбекистан вырос на 26,5%, говорится в исследовании госкомитета по развитию туризма республики.

За девять месяцев прошлого года Узбекистан посетили 279 тысяч туристов из России, а за аналогичный период текущего года — 353 тысячи. При этом 70% гостей приезжали из Санкт-Петербурга и Москвы, сообщил советник председателя госкомитета Бехруз Хамзаев.

Жителей мегаполисов привлекает местный колорит, считают эксперты комитета. Так, в Узбекистане остаются нетронутыми цивилизацией целые части Бухары, Самарканда. Вместо фастфуда — изобилие овощей и фруктов по низким ценам.

Для путешествия в Узбекистан российским туристам не нужны визы, то есть нет лишних денежных и временных затрат на оформление, достаточно просто приобрести авиабилеты и забронировать отель, говорит замдиректора по развитию бизнеса сервиса путешествий Игорь Сивец.