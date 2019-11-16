МЧС наградит петербуржцев, спасавших детей из упавшего в реку автомобиля

Как сообщалось, в субботу на набережной реки Фонтанки у дома 34 упал в воду автомобиль, где, по уточненным данным, находился мужчина с двумя детьми в возрасте пяти месяцев и девяти лет. Первоначально ГУ МЧС сообщало, что один из очевидцев происшествия прыгнул в воду и помогал вытаскивать детей на берег. Позднее ведомство уточнило, что на помощь бросились двое мужчин. И дети, и взрослые после осмотра медиками были госпитализированы.