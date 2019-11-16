МЧС наградит петербуржцев, спасавших детей из упавшего в реку автомобиля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу проследит за тем, чтобы двое местных жителей, которые пришли на помощь мужчине с маленькими детьми в тонущем в реке автомобиле, были представлены к наградам, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщалось, в субботу на набережной реки Фонтанки у дома 34 упал в воду автомобиль, где, по уточненным данным, находился мужчина с двумя детьми в возрасте пяти месяцев и девяти лет. Первоначально ГУ МЧС сообщало, что один из очевидцев происшествия прыгнул в воду и помогал вытаскивать детей на берег. Позднее ведомство уточнило, что на помощь бросились двое мужчин. И дети, и взрослые после осмотра медиками были госпитализированы.
"Вопрос о награждении двух очевидцев падения автомобиля в реку Фонтанку, которые бросились на помощь тонущим, находится на контроле руководства ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу", — говорится в сообщении городского ведомства по чрезвычайным ситуациям.
Как уточняет ГУ МЧС, автомобиль был извлечен из Фонтанки около 19:00 мск в субботу при помощи пожарного крана.
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