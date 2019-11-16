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РИА Новости

СБУ подтвердила задержание главы правления Укрэксимбанка

18:00 16.11.2019 (обновлено: 21:38 16.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила задержание главы правления Укрэксимбанка Александра Гриценко в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег.
Ранее сайт телеканала "Прямой" написал, что Гриценко похищен. По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Позже агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что его задержали, а не похитили.
"Никакого похищения одного из членов правления АО Укрэксимбанк не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - написала Гитлянская в соцсети Facebook.
По ее данным, Гриценко задержан в рамках дела по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Украины - об отмывании, присвоении средств и создании преступной организации. Она добавила, что "задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства". Сейчас задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины.
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Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично являвшаяся тогда главой Нацбанка Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года бессрочно.
"Укрэксимбанк" был создан 3 января 1992 года по указу президента Украины, 23 января того же года банк получил свою первую лицензию от Национального банка Украины. АО "Укрэксимбанк" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству в лице кабинета министров. Структура АО "Укрэксимбанк" в Украине состоит из Главного банка, 22 филиалов и 39 отделений (на 01.01.2019). По итогам января-сентября 2019 года, согласно данным Нацбанка Украины, является третьим в стране по размеру активов.
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Ситуация на УкраинеЕлена ГитлянскаяСлужба безопасности УкраиныКиевУкрэксимбанкУкраинаВ мире
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