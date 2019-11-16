СБУ подтвердила задержание главы правления Укрэксимбанка

КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила задержание главы правления Укрэксимбанка Александра Гриценко в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег.

Ранее сайт телеканала "Прямой" написал, что Гриценко похищен. По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Позже агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что его задержали, а не похитили.

"Никакого похищения одного из членов правления АО Укрэксимбанк не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - написала Гитлянская в соцсети Facebook

По ее данным, Гриценко задержан в рамках дела по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Украины - об отмывании, присвоении средств и создании преступной организации. Она добавила, что "задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства". Сейчас задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины.

Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично являвшаяся тогда главой Нацбанка Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года бессрочно.