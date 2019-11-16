Михалков оценил фильм Кончаловского "Грех"

Михалков побеседовал с журналистами на полях культурного форума, который проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации".

"Текст", при всей как бы ее чернушности, это картина, где есть любовь и сострадание, несмотря на мат или откровенные сцены. Это искусство. Да, в большом количестве, это (новые фильмы – ред.) достаточно безлико, безответственно в своих высказываниях, но есть вещи, которые стоят выше этого. Скажем, картина Кончаловского "Грех" или картина Досталя "Монах и бес", - сказал Михалков.

Он отметил, что каждый новый фильм, выходящий в России или в мире, не может быть шедевром. "Все, что носит знак качества и личностное лицо - этого всегда мало. Это не массовый продукт. Бывают исключения — "Крестный отец". Гениальный фильм и фантастический бокс-офис", — добавил режиссер.

Мировая премьера фильма "Грех" Кончаловского о судьбе художника и скульптора Микеланджело прошла на Римском фестивале, на этой неделе он вышел в российский прокат. В июле во время визита в Ватикан президент России Владимир Путин преподнес папе Римскому Франциску в числе подарков копию кинокартины Кончаловского. Картина "Текст" Клима Шипенко вышла на экраны в конце октября. Она снята по роману Дмитрия Глуховского "Текст".