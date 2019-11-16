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РИА Новости

Михалков оценил фильм Кончаловского "Грех"

21:21 16.11.2019
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© © WDSSPRКадр из фильма "Грех"
Кадр из фильма Грех
© © WDSSPR
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков высоко оценил новую картину Андрея Кончаловского "Грех", а также отметил фильм "Текст" Клима Шипенко.
Михалков побеседовал с журналистами на полях культурного форума, который проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации".
"Текст", при всей как бы ее чернушности, это картина, где есть любовь и сострадание, несмотря на мат или откровенные сцены. Это искусство. Да, в большом количестве, это (новые фильмы – ред.) достаточно безлико, безответственно в своих высказываниях, но есть вещи, которые стоят выше этого. Скажем, картина Кончаловского "Грех" или картина Досталя "Монах и бес", - сказал Михалков.
Он отметил, что каждый новый фильм, выходящий в России или в мире, не может быть шедевром. "Все, что носит знак качества и личностное лицо - этого всегда мало. Это не массовый продукт. Бывают исключения — "Крестный отец". Гениальный фильм и фантастический бокс-офис", — добавил режиссер.
Кадр из фильма Грех
15 ноября, 08:00Культура
Андрей Кончаловский снял "Грех" с души
Мировая премьера фильма "Грех" Кончаловского о судьбе художника и скульптора Микеланджело прошла на Римском фестивале, на этой неделе он вышел в российский прокат. В июле во время визита в Ватикан президент России Владимир Путин преподнес папе Римскому Франциску в числе подарков копию кинокартины Кончаловского. Картина "Текст" Клима Шипенко вышла на экраны в конце октября. Она снята по роману Дмитрия Глуховского "Текст".
Организаторами Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство РФ, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. Главной площадкой форума стал Главный штаб Государственного Эрмитажа, а деловая площадка работала в Российском этнографическом музее. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумАндрей КончаловскийНикита МихалковМинистерство культуры РФРоссияСанкт-Петербург
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