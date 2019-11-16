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РИА Новости

СК проверит заявление о применении насилия на лекции Соколова

21:16 16.11.2019 (обновлено: 01:18 17.11.2019)
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© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу, поданную слушателем лекции на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Молодой человек обратился к председателю СК Александру Бастрыкину во время его рабочего визита в Санкт-Петербург. Он рассказал главе ведомства, что лектору не понравился заданный им вопрос о возможном плагиате со стороны Соколова и что его грубо вытолкали из аудитории. Пострадавший обратился в полицию, но в правоохранительных органах оставили жалобу без внимания. Инцидент произошел в марте 2018 года.
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Дело об убийстве Анастасии Ещенко

В убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко подозревают петербургского историка Олега Соколова, известного реконструктора, специалиста по истории наполеоновских войн.
По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
Утром 9 ноября Соколова достали из воды у набережной реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позднее ученого задержали по подозрению в убийстве.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, вместе проживали в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
На допросе ученый сознался в преступлении. Суд арестовал его на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили доцента.
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Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове
4597155325
Обсудить 14
Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСледственный комитет РФСанкт-Петербургский государственный университетАлександр БастрыкинСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Очень сомнительное утверждение. Учитывая, что за всю жизнь он так и не защитил докторской диссертации, а кандидатскую обычно пишут автоматически. Никто не оценил его исторических изысканий. Он был популярен своим артистизмом. Артистизм не противоречит психическим заболеваниям.
16 ноября, 22:47
ААлексей
2101005
А вот это уже лишнее! Как человек Соколов конечно псих-убийца, но историк он первокласный...
16 ноября, 22:25
Денис Иванов
3010115
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