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РИА Новости

Экс-депутат ЕП раскритиковал запрет русского языка в частных школах Латвии

20:35 16.11.2019
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкДети выступают на вселатвийской акции "Марш за русские школы НАШ ВЫБОР" в Риге
Дети выступают на вселатвийской акции Марш за русские школы НАШ ВЫБОР в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 16 ноя – РИА Новости. Решение Конституционного суда Латвии, признавшего законным запрет на преподавание на русском языке в частных школах, свидетельствует, что русскоязычные дети стали "объектом исторической мести" латышской политической элиты, считает экс-депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.
Ранее Конституционный суд Латвии постановил, что ограничения преподавания на языках национальных меньшинств в частных школах соответствуют конституции и международным обязательствам Латвии.
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"Если в отношении аналогичного иска по государственным школам у меня не было иллюзий, то в отношении частных я полагал, что Конституционный суд сделает некие реверансы в адрес обеспеченного меньшинства русской общины. Но классовой солидарности не получилось. В глазах латышской элиты, частью которой являются судьи Конституционного суда, все русские дети - это объект исторической мести", - сказал Митрофанов РИА Новости.
По его мнению, такие действия ведут Латвию в тупик. "Да, решение Конституционного суда густо замешано на ксенофобии и историческом реванше. И на полном игнорировании международных стандартов в сфере образования. Но авторы реванша забывают мудрую пословицу: "Собираясь отомстить - рой сразу две могилы". Применительно к нашей ситуации можно сказать, что делая подлости по отношению к русским детям, латышские политики и судьи подрывают будущее латышского народа, ибо месть и несвобода - это путь в тупик, превращение Латвии в тюремную камеру, из которой будут сбегать все жители, вне зависимости от родного языка и материального положения", - отметил Митрофанов.
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Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения, имеет статус иностранного. С 2020 года в государственных билингвальных (латышско-русских) школах преподавание на русском языке будет практически полностью прекращено. Также Сейм поддержал запрет на преподавание на русском языке в частных школах и вузах страны.

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