Киевляне перекрыли дорогу из-за холода в квартирах

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Жители Киева перекрыли съезд с одного из центральных проспектов из-за отсутствия отопления, передает издание "Киев оперативный".
"Вниманию водителей! На съезде с проспекта Победы на Кольцевую перекрыта дорога — люди митингуют", — сообщается в субботу в фейсбуке издания.
В комментариях к посту пользовательница Елена Мацак, назвавшаяся участницей акции, сообщила, что перекрытие съезда связано с отсутствием отопления в доме.
"Мы об этом подумали и в будни дорогу не перекрываем. <...> В будни по кабинетам ходим и письма пишем две недели. А в ответ — тишина и плесень на стенах", — написала она.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону. До этого компания "Укртрансгаз" заявила, что на 65% выполнила работы по подготовке газотранспортной системы к отопительному сезону.
В то же время цены на газ остаются слишком высокими для множества украинцев. По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентина Землянского, граждане отказываются от газового отопления и переходят на дрова из-за падения уровня жизни.
С 2014 года украинские власти неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. Так, с 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. Этим летом цены несколько снизились, но, по прогнозу Нацбанка страны, осенью они снова вырастут на 15 процентов.
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