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РИА Новости

Киевляне перекрыли дорогу из-за холода в квартирах

19:58 16.11.2019 (обновлено: 22:23 16.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Жители Киева перекрыли съезд с одного из центральных проспектов из-за отсутствия отопления, передает издание "Киев оперативный".
"Вниманию водителей! На съезде с проспекта Победы на Кольцевую перекрыта дорога — люди митингуют", — сообщается в субботу в фейсбуке издания.
В комментариях к посту пользовательница Елена Мацак, назвавшаяся участницей акции, сообщила, что перекрытие съезда связано с отсутствием отопления в доме.
"Мы об этом подумали и в будни дорогу не перекрываем. <...> В будни по кабинетам ходим и письма пишем две недели. А в ответ — тишина и плесень на стенах", — написала она.
Газовая плита в жилом доме в Киеве
8 ноября, 03:53
Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс и "холодные" бунты
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону. До этого компания "Укртрансгаз" заявила, что на 65% выполнила работы по подготовке газотранспортной системы к отопительному сезону.
В то же время цены на газ остаются слишком высокими для множества украинцев. По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентина Землянского, граждане отказываются от газового отопления и переходят на дрова из-за падения уровня жизни.
С 2014 года украинские власти неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. Так, с 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. Этим летом цены несколько снизились, но, по прогнозу Нацбанка страны, осенью они снова вырастут на 15 процентов.
Рабочий на газовой станции на Украине
28 сентября, 09:29
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
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Популярные комментарии
Известная фраза "кто не скачет - тот москаль" в контексте надвигающейся зимы и отсутствия контракта на поставку газа приобретает для свидомых сугубо практический смысл. Действительно, если нет газа, то придётся усиленно скакать, чтобы согреться...
16 ноября, 21:10
МСМояхата Скраю
135310101
Попробуйте начать с покрышек на банковой . Прыжки на месте , то же помогают . Если не допрыгаться до результата , то хотя бы согреться .
16 ноября, 20:29
Теофраст фон Гогенгейм
15770012
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