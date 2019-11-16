Киевляне перекрыли дорогу из-за холода в квартирах

"Вниманию водителей! На съезде с проспекта Победы на Кольцевую перекрыта дорога — люди митингуют", — сообщается в субботу в фейсбуке издания.

В комментариях к посту пользовательница Елена Мацак, назвавшаяся участницей акции, сообщила, что перекрытие съезда связано с отсутствием отопления в доме.

"Мы об этом подумали и в будни дорогу не перекрываем. <...> В будни по кабинетам ходим и письма пишем две недели. А в ответ — тишина и плесень на стенах", — написала она.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону. До этого компания "Укртрансгаз" заявила, что на 65% выполнила работы по подготовке газотранспортной системы к отопительному сезону.

В то же время цены на газ остаются слишком высокими для множества украинцев. По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентина Землянского, граждане отказываются от газового отопления и переходят на дрова из-за падения уровня жизни.