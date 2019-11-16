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РИА Новости

В СБУ рассказали, за что задержали главу Укрэксимбанка

19:50 16.11.2019 (обновлено: 22:07 16.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко подозревается в отмывании доходов чиновников времен президентства Виктора Януковича, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее телеканала "Прямой" заявил, что Гриценко похищен. По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Позже агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что банкира задержали, а не похитили. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила задержание главы правления "Укрэксимбанка" в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег.
"В частности, он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", - информирует СБУ в соцсети Facebook.
Адвокат Гриценко Денис Галанский ранее заявил, что правоохранители еще официально не уведомили задержанного о подозрении. Кроме того, защитник отметил, что задерживать лицо таким образом можно лишь на месте преступления. Галанский считает, что подобные действия были предприняты правоохранителями с целью запугивания.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
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Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила являвшаяся тогда главой Нацбанка Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года бессрочно.
"Укрэксимбанк" был создан 3 января 1992 года по указу президента Украины, 23 января того же года банк получил свою первую лицензию от Национального банка Украины. АО "Укрэксимбанк" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству в лице кабинета министров. Структура АО "Укрэксимбанк" в Украине состоит из Главного банка, 22 филиалов и 39 отделений (на 01.01.2019). По итогам января-сентября 2019 года, согласно данным Нацбанка Украины, является третьим в стране по размеру активов.
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Вчера, 18:00
СБУ подтвердила задержание главы правления Укрэксимбанка
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