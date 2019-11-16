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РИА Новости

Михалков назвал политизированной американскую премию "Золотой глобус"

19:34 16.11.2019
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© Фото : GOLDEN GLOBE(S)Американская премия "Золотой глобус"
Американская премия Золотой глобус
© Фото : GOLDEN GLOBE(S)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Попадание шести российских картин в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" американской премии "Золотой глобус" является хорошим фактом, однако сфера кино стала очень политизированной, и стоит обратить внимание на то, какие именно картины одерживают победу, считает кинорежиссер Никита Михалков.
Ранее РИА Новости в пресс-службе компании "Экспоконтент" рассказали, что шесть российских картин отобрали в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" американской премии "Золотой глобус". За попадание в номинацию будут бороться фильмы "Дылда" Кантемира Балагова, "Кадиш" Константина Фама, "Бык" Бориса Акопова, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Странники терпенья" Владимира Аленикова, "Дикая лига" Андрея Богатырёва и Арта Камачо.
Кинорежиссёр и актёр Никита Михалков во время авторского мастер-класса на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке. 23 августа 2019
15 ноября, 23:59Культура
Никита Михалков заявил о готовности защищать киноцентр "Соловей" в Москве
"Слава богу, очень хорошо. Это не признак признания, к сожалению, сегодня кино настолько стало политикой, вы посмотрите, какие картины награждаются на Западе… Нам пытаются нашими высказываниями доказать нам, что мы ничтожества, это же не очень хорошо. Хотелось бы не политизировать кино, а (чтобы – ред.) рассматривали искусство, чтобы кино было живым, чтобы в нем не было желания понравиться", - сказал Михалков в рамках Петербургского культурного форума, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Премия "Золотой глобус" ежегодно присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.
Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа работает VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
Кадр из фильма Дылда
9 ноября, 10:34Культура
На номинацию в "Золотом глобусе" отобрали шесть российских фильмов
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумНикита МихалковЗолотой глобусСанкт-Петербург
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