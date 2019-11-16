Михалков назвал политизированной американскую премию "Золотой глобус"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Попадание шести российских картин в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" Попадание шести российских картин в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" американской премии "Золотой глобус" является хорошим фактом, однако сфера кино стала очень политизированной, и стоит обратить внимание на то, какие именно картины одерживают победу, считает кинорежиссер Никита Михалков

Ранее РИА Новости в пресс-службе компании "Экспоконтент" рассказали, что шесть российских картин отобрали в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" американской премии "Золотой глобус". За попадание в номинацию будут бороться фильмы "Дылда" Кантемира Балагова, "Кадиш" Константина Фама, "Бык" Бориса Акопова, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Странники терпенья" Владимира Аленикова, "Дикая лига" Андрея Богатырёва и Арта Камачо.

"Слава богу, очень хорошо. Это не признак признания, к сожалению, сегодня кино настолько стало политикой, вы посмотрите, какие картины награждаются на Западе… Нам пытаются нашими высказываниями доказать нам, что мы ничтожества, это же не очень хорошо. Хотелось бы не политизировать кино, а (чтобы – ред.) рассматривали искусство, чтобы кино было живым, чтобы в нем не было желания понравиться", - сказал Михалков в рамках Петербургского культурного форума , отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Премия "Золотой глобус" ежегодно присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.