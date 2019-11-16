В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге, сообщили в местном управлении МЧС.
"В машине находился один мужчина и двое детей возрастом пять месяцев и четыре года, еще один мужчина, очевидец, прыгнул в воду и помогал вытаскивать детей на берег", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, взрослые и дети выбрались из воды, их осматривают медики.
Решается вопрос об извлечении автомобиля из реки.
5 октября, 10:01В Петербурге автокран упал в реку