Ребенка задержанного украинского банкира силовики передали консьержке

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Ребенка главы правления Ребенка главы правления Укрэксимбанк Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины при задержании передали консьержке, сообщил адвокат Денис Галанский.

Ранее сайт телеканала "Прямой" информировал, что Гриценко похищен. По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Позже агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что его задержали, а не похитили. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила задержание главы правления Укрэксимбанка в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег.

"Александра забрали просто в микроавтобус. Ребенка просто привели, отдали консьержке, (попросили - ред.), где он так живет, отведите его туда. В тот момент старший ребенок был с учителем музыки в квартире… Насколько я понимаю, младший (ребенок - ред.) вообще малолетний, старшему 15 лет. Ни родственников, никого дома не было", - заявил адвокат в эфире телеканала "Прямой". По словам Галанского, Гриценко о подозрении официально не был уведомлен.

Адвокат считает, что задерживать лицо таким образом можно лишь на месте преступления. "Лицо задержали, на мой взгляд, незаконно, по этому поводу мы и жалобы, и заявления об уголовном правонарушении со стороны правоохранителей, которые это осуществляли и осуществляют, поскольку протокол еще не оформлен, насколько мне известно, мы будем обращаться и подавать. Я считаю, что это незаконное задержание, незаконное лишение свободы. И таким образом, когда он с маленьким ребенком гулял, это особенный цинизм для запугивания", - добавил он.

Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила являвшаяся тогда главой Нацбанка Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего Укрэксимбанк с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года бессрочно.