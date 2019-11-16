В Петербурге учительница порезала ножницами кофту школьника

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Преподаватель петербургской школы разрезала ножницами кофту ученика из-за того, что тот сидел на уроке в наушниках. Об этом сообщил другой ученик, приложив аудиозапись инцидента.

Инцидент произошел в одном из учебных заведений Приморского района . По словам одноклассника, школьник надел наушники во время урока и "ушел в себя, никому не мешая". На записи слышен конфликт между преподавателем русского языка и подростком из-за использования устройства. Учительница решила обрезать провода, но вместо этого задела кофту школьника. Затем начался спор, в ходе которого ученик настаивал на том, что имеет право сидеть в наушниках, потому что он "родился в России".

Пользователи соцсетей разделились во мнениях относительно ситуации.

"Никакого уважения к учителям и старшим! Что значит — ушел в себя и никому не мешал?" — написал Василий Артемьев.

"Я за преподавателя. Эти школьники права выучили, а обязанности — нет", — заявил Александр Гаврилов.

"Не хочешь учиться — не приходи на занятия, пусть родители думают, что с такими делать", — добавила Татьяна Богачева-Перепечкина.

"Зачем пошел? Пусть на дому обучается. Репетиторы, деньги — и все", — предложил Александр Солдатенков.

"А кто сказал, что будет легко? Уважение детей нужно заслужить. Если учитель не может преподавать свой предмет так, чтобы его было интересно слушать, то виновата его бездарность, а не ученики", — заявила Марина Маклакова.