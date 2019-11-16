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РИА Новости

В Петербурге учительница порезала ножницами кофту школьника

17:26 16.11.2019 (обновлено: 19:09 16.11.2019)
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© стоп-кадр видео группы "Приморский район|ДТП и ЧП|Розыск и Преступления|"Кофта, порезанная ножницами
Кофта, порезанная ножницами
© стоп-кадр видео группы "Приморский район|ДТП и ЧП|Розыск и Преступления|"
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Преподаватель петербургской школы разрезала ножницами кофту ученика из-за того, что тот сидел на уроке в наушниках. Об этом сообщил другой ученик, приложив аудиозапись инцидента.
Инцидент произошел в одном из учебных заведений Приморского района. По словам одноклассника, школьник надел наушники во время урока и "ушел в себя, никому не мешая". На записи слышен конфликт между преподавателем русского языка и подростком из-за использования устройства. Учительница решила обрезать провода, но вместо этого задела кофту школьника. Затем начался спор, в ходе которого ученик настаивал на том, что имеет право сидеть в наушниках, потому что он "родился в России".
Пользователи соцсетей разделились во мнениях относительно ситуации.
"Никакого уважения к учителям и старшим! Что значит — ушел в себя и никому не мешал?" — написал Василий Артемьев.
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"Я за преподавателя. Эти школьники права выучили, а обязанности — нет", — заявил Александр Гаврилов.
"Не хочешь учиться — не приходи на занятия, пусть родители думают, что с такими делать", — добавила Татьяна Богачева-Перепечкина.
"Зачем пошел? Пусть на дому обучается. Репетиторы, деньги — и все", — предложил Александр Солдатенков.
"А кто сказал, что будет легко? Уважение детей нужно заслужить. Если учитель не может преподавать свой предмет так, чтобы его было интересно слушать, то виновата его бездарность, а не ученики", — заявила Марина Маклакова.
"Учитель поступил не лучше. Она могла просто забрать наушники и передать в руки родителям, ибо то, что сделал учитель, — это порча частного имущества", — отметил Абдулла Алимов.
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Приморский районРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Не кажется ли людям, что с учениками уж очень рассюсюкались? Пришел в школу-учись. Хочешь слушать музыку, объясни родителям, что будешь учиться дистанционно. Пусть решают. Но доводить учителей, чтобы они выслуживались перед учащимися ( с бубном прыгать надо, чтобы слушали?) надо заканчивать. Как и с мыслью, что преподавание в школе "услуга". Там, где обычная школьная дисциплина поддерживается всем коллективом учителей, нет необходимости что -то "резать, рвать" и пр. Обязанность школьника учиться, а не права "качать". Тогда и не будет конфликтов. При этом права всех и так будут соблюдены.
16 ноября, 17:39
elya.velichutina
10000007
У учителя тоже только право учить, остальное статья. Учителя получают деньги, а дети нет
16 ноября, 18:30
и.игорь .
6000132
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