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РИА Новости

Мединский раскритиковал работу Фонда кино

17:10 16.11.2019 (обновлено: 18:12 16.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский во время культурного форума в Санкт-Петербурге
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время культурного форума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема — "Культурные коды в условиях глобализации".
"Что касается продвижения нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль. Я перед соответствующим департаментом министерства давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации. Они с этой задачей не справляются", — сказал Мединский на мероприятии в рамках Культурного форума, его слова приводят в пресс-службе Минкультуры России.
Он добавил, что Фонду кино также было поручено организовать компанию, которая будет заниматься продвижением кино в малых городах России, но эта задача до сих пор не выполнена.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
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"Куда уж там за рубеж", — добавил министр.
Организаторами Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство России, Министерство культуры России и правительство Санкт-Петербурга. Главной площадкой форума стал Главный штаб Государственного Эрмитажа, а деловая площадка работает в Российском этнографическом музее. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
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КультураФонд киноСанкт-Петербургский Международный культурный форумМинистерство культуры РФВладимир МединскийРоссияСанкт-Петербург
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