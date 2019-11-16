Мединский раскритиковал работу Фонда кино

"Что касается продвижения нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль. Я перед соответствующим департаментом министерства давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации. Они с этой задачей не справляются", — сказал Мединский на мероприятии в рамках Культурного форума, его слова приводят в пресс-службе Минкультуры России.