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РИА Новости

В российском посольстве оценили сотрудничество с Северной Македонией

17:02 16.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Скопье. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Представители России и Северной Македонии отметили перспективы сотрудничества в деловом секторе и энергетике в ходе работы межправительственной комиссии, заявили РИА Новости в посольстве РФ.
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В Скопье и Охриде 14-15 ноября впервые за пять лет состоялось заседание межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Македонией, в рамках которого прошёл бизнес-форум. По итогам мероприятия стороны парафировали протокол о развитии двустороннего сотрудничества. Российскую делегацию возглавлял замминстра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
"Главный итог, что мероприятие состоялось после пяти лет перерыва. Мы договорились с северомакедонской стороной, что механизм межправкомиссии будет работать более ритмично, предварительно договорились, что такие мероприятия будут ежегодными", - заявили агентству в диппредставительстве РФ.
"Считаем, что с обеих сторон был дан мощный позитивный импульс, прежде всего, деловым кругам двух стран, для интенсификации деловых связей и активизации экономического сотрудничества", - отметили российские дипломаты.
В ходе заседания межправкомиссии были намечены наиболее перспективные и приоритетные направления сотрудничества для обеих сторон. "Энергетика была обозначена в качестве одного из главных приоритетов. В том числе, не только классическая, но и "чистая энергетика" в сфере возобновляемых источников энергии, где, как констатировали обе стороны, есть очень хорошие перспективы для взаимодействия. В том числе с применением российских высоких технологий", - сообщили в посольстве РФ.
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Алексей ГруздевЗоран ЗаевСеверная МакедонияРоссия
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