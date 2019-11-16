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РИА Новости

Премьер и глава Минфина Украины встретились с миссией МВФ

16:29 16.11.2019
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© РИА Новости / СтрингерАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой обсудили открытие новой трехлетней программы расширенного финансирования, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.
"Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста", - цитирует Гончарука пресс-служба правительства.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
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Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, "отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа".
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Оксана МаркароваАлексей ГончарукМинистерство финансов УкраиныМВФУкраинаВ мире
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