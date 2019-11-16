Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"

Нино Бурджанадзе во время пресс-конференции о политической ситуации в Грузии и предстоящих выборах главы государства

ТБИЛИСИ, 16 ноя - РИА Новости. Ряд сил пытаются обвинить Ряд сил пытаются обвинить Москву в происходящем в Грузии политическом кризисе, но в этих событиях нет никакого российского интереса и нет "руки Москвы", заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.

"Грузия вошла сегодня в глубочайший политический кризис. И нам надлежит вывести страну из этого тяжелого состояния", - заявила Бурджанадзе.

Она подчеркнула, что "уже вчера среди протестующих были слышны разговоры о том, что (председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина) Иванишвили выполняет российский заказ, срывая реформу".

"Я сделаю все со своей стороны, чтобы воспрепятствовать распространению таких настроений. Мы знаем, что в данном случае нет никакого российского интереса и нет "руки Москвы". Если начать искать во всем "руку Кремля", то кто-то может начать искать и "руку Вашингтона". Оставившие сегодня "Грузинскую мечту" ее видные депутаты во главе с первым вице-спикером парламента Тамар Чугошвили относятся к прозападному крылу", - отметила она.

Бурджанадзе добавила, что "мы имеем дело с провальной политикой Иванишвили".

"В данной ситуации это внутренняя политика Грузии, а не поле борьбы Москвы и Вашингтона. Сделал ли Иванишвили все это преднамеренно или потерял контроль над ситуацией, это уже не столь важно сейчас", - отметила политик.