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РИА Новости

Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"

16:03 16.11.2019
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© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе во время пресс-конференции о политической ситуации в Грузии и предстоящих выборах главы государства
Нино Бурджанадзе во время пресс-конференции о политической ситуации в Грузии и предстоящих выборах главы государства
© Sputnik / Леван Авлабрели
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ТБИЛИСИ, 16 ноя - РИА Новости. Ряд сил пытаются обвинить Москву в происходящем в Грузии политическом кризисе, но в этих событиях нет никакого российского интереса и нет "руки Москвы", заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.
"Грузия вошла сегодня в глубочайший политический кризис. И нам надлежит вывести страну из этого тяжелого состояния", - заявила Бурджанадзе.
Она подчеркнула, что "уже вчера среди протестующих были слышны разговоры о том, что (председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина) Иванишвили выполняет российский заказ, срывая реформу".
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"Я сделаю все со своей стороны, чтобы воспрепятствовать распространению таких настроений. Мы знаем, что в данном случае нет никакого российского интереса и нет "руки Москвы". Если начать искать во всем "руку Кремля", то кто-то может начать искать и "руку Вашингтона". Оставившие сегодня "Грузинскую мечту" ее видные депутаты во главе с первым вице-спикером парламента Тамар Чугошвили относятся к прозападному крылу", - отметила она.
Бурджанадзе добавила, что "мы имеем дело с провальной политикой Иванишвили".
"В данной ситуации это внутренняя политика Грузии, а не поле борьбы Москвы и Вашингтона. Сделал ли Иванишвили все это преднамеренно или потерял контроль над ситуацией, это уже не столь важно сейчас", - отметила политик.
Согласно конституции Грузии, в 2020 году должны были состояться парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
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Единая ГрузияНино БурджанадзеРоссияТбилисиГрузияВ мире
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