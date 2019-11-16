На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Работников культуры наградили премией имени Анатолия Луначарского на закрытии Работников культуры наградили премией имени Анатолия Луначарского на закрытии Санкт-Петербургского международного культурного форума , передает корреспондент РИА Новости.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября. Премия имени первого советского наркома просвещения Анатолия Луначарского традиционно с 2015 года вручается дирекцией форума работникам культуры.

"Мы традиционно вручаем мою самую любимую премию. Любимую не только потому, что она родилась на форуме, мы ее вместе с вами придумали, придумали, как она будет выглядеть, как она будет называться, нашли деньги, потому что это финансовая премия, но и потому, что она особая. У нас немало высоких, государственных наград для творцов, деятелей культуры, для тех, кто созидает искусство, создает нашу культуру, но при этом на втором плане остаются простые люди - работники", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

По его словам, простые люди остаются за кадром, а без "тысяч этих людей никакое созидание в культуре было бы совершенно невозможно". "Мы вручаем премию имени Луначарского - первого, скажем так, министра культуры новой, революционной России, человека, который как раз первый обратил внимание на простых людей, без которых развитие культуры невозможно, он уделял большое внимание их поддержке. В этой премии не имеют право участвовать люди творческих профессий, руководители учреждений и их заместители", - отметил он. Мединский подчеркнул, что "сам факт существования этой премии - знак того, что государство следит, заботится и ценит труд и заслуги" работников сферы культуры.

Лауреатами премии стали лучшие работники культуры из Белгородской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, Чеченской и Чувашской республик и Чукотского автономного округа.