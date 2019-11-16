Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-16T15:46Z
https://ria.ru/20191116/1561018770.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156099/79/1560997919_0:285:3072:2013_1036x0_80_0_0_00209397867f8b6cfe63996c2915cf07.jpg
РИА Новости

На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского

15:46 16.11.2019
81
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМеждународный культурный форум в Санкт-Петербурге
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Работников культуры наградили премией имени Анатолия Луначарского на закрытии Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент РИА Новости.
Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября. Премия имени первого советского наркома просвещения Анатолия Луначарского традиционно с 2015 года вручается дирекцией форума работникам культуры.
"Мы традиционно вручаем мою самую любимую премию. Любимую не только потому, что она родилась на форуме, мы ее вместе с вами придумали, придумали, как она будет выглядеть, как она будет называться, нашли деньги, потому что это финансовая премия, но и потому, что она особая. У нас немало высоких, государственных наград для творцов, деятелей культуры, для тех, кто созидает искусство, создает нашу культуру, но при этом на втором плане остаются простые люди - работники", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.
По его словам, простые люди остаются за кадром, а без "тысяч этих людей никакое созидание в культуре было бы совершенно невозможно". "Мы вручаем премию имени Луначарского - первого, скажем так, министра культуры новой, революционной России, человека, который как раз первый обратил внимание на простых людей, без которых развитие культуры невозможно, он уделял большое внимание их поддержке. В этой премии не имеют право участвовать люди творческих профессий, руководители учреждений и их заместители", - отметил он. Мединский подчеркнул, что "сам факт существования этой премии - знак того, что государство следит, заботится и ценит труд и заслуги" работников сферы культуры.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Вчера, 20:41Культура
Медведев рассказал о поддержке проектов в сфере культуры
Лауреатами премии стали лучшие работники культуры из Белгородской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, Чеченской и Чувашской республик и Чукотского автономного округа.
Премию вручали в таких номинациях, как "Работник киностудии или кинопроката", "Работник музея", "Работник театра", "Библиотекарь", "Работник культурно-досугового учреждения", "Преподаватель учреждения высшего, среднего специального образования или учреждения дополнительного образования детей в области культуры", "Работник цирка", "Работник концертной организации" и "Работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в здании новой сцены Мариинского театра Мариинский - 2 в Санкт-Петербурге
Вчера, 19:22Культура
Правительство выделит областным театрам полтора миллиарда рублей
000000
Обсудить 1
КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумВладимир МединскийРоссияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский провел экскурсию по Исаакиевскому собору для зарубежных коллег
Певица Ольга Бузова
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Стоп-кадр передачи Время покажет
"У него была душа": Шейнин рассказал, каким был Никита Исаев
Кот
В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин
Худрук Александринки предложил создать за рубежом Русский институт культуры
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков
Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения
Девушка с телефоном
Эксперт оценил возможность сбора банками биометрии через смартфон
Пожарный
Спасатели ликвидировали лесной пожар в Крыму
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
Михаил Мясникович
В парламенте Белоруссии заявили о большом интересе граждан к выборам
Рабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Санкт-Петербург
Медведев посетил выставку фотохудожника Берменьева в Петербурге
Телеведущий Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
Стоп-кадр музыкального клипа Don't Stop (Hellcat Story Episode 2) украинской певицы Анны Корсун (MARUV)
Maruv опубликовала откровенный клип на песню Don't Stop
Актер Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма Мэнди во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта
Николас Кейдж может сыграть Николаса Кейджа в мета-драме о Николасе Кейдже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"
16:11Умер поэт Валерий Дударев
16:03Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"
16:01Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
15:53Минтранс предложил ограничить размер оплаты поездки по карпулингу
15:46На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского
15:40Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге
15:40В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых
15:40В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС
15:39Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста
15:34Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя
15:30В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
15:28В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома
15:26Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина
15:23"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров
15:22В СК начали проверку после смерти Никиты Исаева
15:20В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду
15:14В Якутии полиция выставила посты, чтобы поймать участников перестрелки
15:13Дочь Аллы Вербер опубликовала видео с матерью, снятое за день до ее смерти
15:03Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ
Лента новостейМолния