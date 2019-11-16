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РИА Новости

Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге

15:40 16.11.2019 (обновлено: 15:44 16.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Главным критерием ежегодного культурного форума в Петербурге остается качество мероприятий, соглашений и контактов, сказал на итоговом заседании министр культуры РФ Владимир Мединский.
Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации".
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
14 ноября, 11:41Культура
Мединский заявил, что почти 90% россиян вовлечены в культурную жизнь страны
"Каждый год форум набирает обороты и качественно, и количественно. Мы давно уже перестали ставить перед собой количественные задачи. Дело не в числе участников - их десятки тысяч, не в численности профессионалов - их тысячи, не в количестве стран - в этом году их почти сто. Дело в качестве тех соглашений, которые мы тут подписываем, дискуссий, контактов и связей, которые устанавливаются напрямую между учреждениями культуры", - сказал Мединский.
Организаторами Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство РФ, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.
Главной площадкой форума вновь станет Главный штаб Государственного Эрмитажа, а деловая площадка будет работать в Российском этнографическом музее.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
14 ноября, 14:00
"Повод для гордости". Мединский назвал число увлеченных культурой россиян
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумМинистерство культуры РФВладимир МединскийРоссияСанкт-Петербург
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