Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Главным критерием ежегодного культурного форума в Петербурге остается качество мероприятий, соглашений и контактов, сказал на итоговом заседании министр культуры РФ Владимир Мединский.
Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации".
"Каждый год форум набирает обороты и качественно, и количественно. Мы давно уже перестали ставить перед собой количественные задачи. Дело не в числе участников - их десятки тысяч, не в численности профессионалов - их тысячи, не в количестве стран - в этом году их почти сто. Дело в качестве тех соглашений, которые мы тут подписываем, дискуссий, контактов и связей, которые устанавливаются напрямую между учреждениями культуры", - сказал Мединский.
Организаторами Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство РФ, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.
Главной площадкой форума вновь станет Главный штаб Государственного Эрмитажа, а деловая площадка будет работать в Российском этнографическом музее.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".