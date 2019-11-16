Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге

"Каждый год форум набирает обороты и качественно, и количественно. Мы давно уже перестали ставить перед собой количественные задачи. Дело не в числе участников - их десятки тысяч, не в численности профессионалов - их тысячи, не в количестве стран - в этом году их почти сто. Дело в качестве тех соглашений, которые мы тут подписываем, дискуссий, контактов и связей, которые устанавливаются напрямую между учреждениями культуры", - сказал Мединский.