В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых

"Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны четверо подозреваемых в причинении огнестрельных ранений троим гражданам в одном из ресторанов поселка Айхал. В настоящий момент задержанные доставлены в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - информирует ведомство.