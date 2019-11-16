В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых

ЯКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Полиция задержала четверых подозреваемых после перестрелки с одним убитым в ресторане поселка Айхал Мирнинского района, сообщает МВД по Якутии.
"Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны четверо подозреваемых в причинении огнестрельных ранений троим гражданам в одном из ресторанов поселка Айхал. В настоящий момент задержанные доставлены в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - информирует ведомство.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в субботу в местном баре. Минздрав Якутии информировал, что один человек погиб и двое ранены в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал. Состояние двух госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести, скончался 32-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Для задержания участников перестрелки были выставлены посты, в оперативной ориентировке говорилось о вооруженных Саиде, Шамиле и Магомеде Имагаджиевых, уроженцах Дагестана, скрывшихся в неизвестном направлении после перестрелки.
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