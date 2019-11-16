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Ивановская область
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РИА Новости

В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома

15:28 16.11.2019
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© Фото : пресс-служба Минпромторга РФВручение награды представителю ТМ "Округ"
Вручение награды представителю ТМ Округ
© Фото : пресс-служба Минпромторга РФ
ИВАНОВО, 16 ноя — РИА Новости. Победителем IV федерального отраслевого профессионального конкурса Минпромторга "Топ-10" по итогам 2019 года в категории "Мужской костюм для охоты/рыбалки" признана торговая марка "Округ", награждение финалистов состоялось в рамках VI Всероссийского форума легкой промышленности, который прошел в Иваново 14-15 ноября.
Награды победителям вручил губернатор Ивановской области Станислав Вокресенский, отметивший, что "проведение конкурса способствует не только выявлению лучших в отрасли, но и является показателем успешной работы малого и среднего бизнеса".
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"Не секрет, что Ивановская область - хребет легкой промышленности. В производстве текстильных изделий и одежды в регионе занято около 25 тысяч человек, это порядка 37% от всего занятого в промышленности населения региона. Больше половины регионального продукта области производится малым и средним бизнесом. Мы гордимся тем фактом, что второй год подряд Иваново принимает гостей на Всероссийский форум легкой промышленности", - сказал Воскресенский РИА Новости.
Конкурс лучших товаров года проводится Минпромторгом в рамках содействия развитию предприятий легпрома и продвижения конкурентоспособной отечественной продукции. Основная его задача - пропаганда идей качества, экологичности и безопасности отечественной продукции, а также поощрение творческой конкуренции и распространение позитивного опыта.
Заявки на участие в конкурсе и образцы продукции поступали от предприятий легкой промышленности c начала сентября до середины октября текущего года. Представленные изделия оценивались с точки зрения актуальности и потенциала продаж, ценовой категории (реализация в среднем ценовом сегменте), места производства (Российская Федерация), а также по конкретным параметрам каждой товарной группы.
Как отметил на церемонии вручения наград замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, "конкурс помогает подтолкнуть всех к модернизации и перевооружению предприятий для увеличения показателей качества и конкурентноспособности ".
В жюри конкурса вошли представители Минпромторга России, Роскачества, Российского союза производителей одежды, консалтинговых компаний, fashion-индустрии, а также Сбербанка.
По итогам конкурса победу в номинации "Домашний текстиль" одержала компания Меланика (ООО "ЗнакТекс"). В номинации "Форменная одежда" победителем стала ФПГ "Энергоконтракт". В категории "Сумки и кожгалантерея" лучшей признана торговая марка "МаксФил" (Белгород), в номинации "Одежда street fashion" - Портновская мануфактура "SHISHKIN" (Екатеринбург).
На первом месте в номинации "Меховое изделие" - Antaresfurs (Санкт-Петербург), в номинации "Женское платье" самым лучшим был признан производственный салон трикотажа "Три сезона" ( Екатеринбург), а в номинации "Текстильный аксессуар" - торговая марка "Русские в моде" Модного дома Нины Ручкиной (Екатеринбург). Специальным призом Сбербанка была отмечена ГК "Восток-Сервис".
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