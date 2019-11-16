В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома

ИВАНОВО, 16 ноя — РИА Новости. Победителем IV федерального отраслевого профессионального конкурса Победителем IV федерального отраслевого профессионального конкурса Минпромторга "Топ-10" по итогам 2019 года в категории "Мужской костюм для охоты/рыбалки" признана торговая марка "Округ", награждение финалистов состоялось в рамках VI Всероссийского форума легкой промышленности, который прошел в Иваново 14-15 ноября.

Награды победителям вручил губернатор Ивановской области Станислав Вокресенский, отметивший, что "проведение конкурса способствует не только выявлению лучших в отрасли, но и является показателем успешной работы малого и среднего бизнеса".

"Не секрет, что Ивановская область - хребет легкой промышленности. В производстве текстильных изделий и одежды в регионе занято около 25 тысяч человек, это порядка 37% от всего занятого в промышленности населения региона. Больше половины регионального продукта области производится малым и средним бизнесом. Мы гордимся тем фактом, что второй год подряд Иваново принимает гостей на Всероссийский форум легкой промышленности", - сказал Воскресенский РИА Новости.

Конкурс лучших товаров года проводится Минпромторгом в рамках содействия развитию предприятий легпрома и продвижения конкурентоспособной отечественной продукции. Основная его задача - пропаганда идей качества, экологичности и безопасности отечественной продукции, а также поощрение творческой конкуренции и распространение позитивного опыта.

Заявки на участие в конкурсе и образцы продукции поступали от предприятий легкой промышленности c начала сентября до середины октября текущего года. Представленные изделия оценивались с точки зрения актуальности и потенциала продаж, ценовой категории (реализация в среднем ценовом сегменте), места производства (Российская Федерация), а также по конкретным параметрам каждой товарной группы.

Как отметил на церемонии вручения наград замглавы Минпромторга Виктор Евтухов , "конкурс помогает подтолкнуть всех к модернизации и перевооружению предприятий для увеличения показателей качества и конкурентноспособности ".

В жюри конкурса вошли представители Минпромторга России, Роскачества, Российского союза производителей одежды, консалтинговых компаний, fashion-индустрии, а также Сбербанка.

По итогам конкурса победу в номинации "Домашний текстиль" одержала компания Меланика (ООО "ЗнакТекс"). В номинации "Форменная одежда" победителем стала ФПГ "Энергоконтракт". В категории "Сумки и кожгалантерея" лучшей признана торговая марка "МаксФил" (Белгород), в номинации "Одежда street fashion" - Портновская мануфактура "SHISHKIN" (Екатеринбург).