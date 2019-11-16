В ДНР обвинили ВСУ в обстрелах района отвода сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики дважды открывали огонь на участке разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, в 11:32 и 11:50 военнослужащие ВСУ вели огонь со стороны поселков Викторовка и Богдановка.

Представитель ДНР отметил, что это уже не первый случай, когда украинская сторона нарушает режим прекращения огня в этом районе.

"С 10 ноября зафиксировано семь обстрелов, из которых четыре — в пределах участка разведения", — сказал он.

Он также подчеркнул, что на участке разведения сил продолжаются работы по разминированию, а обстрелы могут привести к ранению или гибели саперов.

Разведение сил в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.

Тогда отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.

Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения. Он должен был начаться 9 октября, но в итоге состоялся только через три недели, с 29 октября по 1 ноября.