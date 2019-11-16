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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в обстрелах района отвода сил в Донбассе

14:33 16.11.2019 (обновлено: 14:49 16.11.2019)
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoВоеннослужащие ВСУ в Донбассе
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Военнослужащие ВСУ в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики дважды открывали огонь на участке разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его словам, в 11:32 и 11:50 военнослужащие ВСУ вели огонь со стороны поселков Викторовка и Богдановка.
Представитель ДНР отметил, что это уже не первый случай, когда украинская сторона нарушает режим прекращения огня в этом районе.
"С 10 ноября зафиксировано семь обстрелов, из которых четыре — в пределах участка разведения", — сказал он.
Он также подчеркнул, что на участке разведения сил продолжаются работы по разминированию, а обстрелы могут привести к ранению или гибели саперов.
Роман Бессмертный
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Разведение сил в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.
Тогда отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.
Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения. Он должен был начаться 9 октября, но в итоге состоялся только через три недели, с 29 октября по 1 ноября.
Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13-го ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
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