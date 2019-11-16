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РИА Новости

Мединский провел экскурсию по Исаакиевскому собору для зарубежных коллег

14:22 16.11.2019 (обновлено: 15:45 16.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Игорь Руссак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский провел экскурсию по Исаакиевскому собору для своих зарубежных коллег в рамках культурного форума, передает корреспондент РИА Новости.
Министр культуры России Владимир Мединский во время Культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
14 ноября, 16:43
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Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации".
"Мне хочется, чтобы людям было интересно. Это колоссальное впечатление, особенно для тех, кто первый раз в Петербурге", - сказал министр журналистам.
Участие в экскурсии приняли более 20 человек, в том числе представители министерств культуры из Бахрейна, Палестины, Сербии, Южной Кореи. Мединский рассказал им об истории Петербурга в разные периоды и подробности строительства главного собора северной столицы.
"Приезжайте в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург - это самое начало России. По сути, это самый европейский город России, и чем дальше вы будете ехать на восток, тем больше вы будете узнавать о России, о ее истории и культуре", - сказал Мединский гостям, завершая мероприятие.
Организаторами Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство РФ, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумВладимир МединскийРоссияСанкт-Петербург
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