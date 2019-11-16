Мединский провел экскурсию по Исаакиевскому собору для зарубежных коллег

"Приезжайте в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург - это самое начало России. По сути, это самый европейский город России, и чем дальше вы будете ехать на восток, тем больше вы будете узнавать о России, о ее истории и культуре", - сказал Мединский гостям, завершая мероприятие.