Мединский провел экскурсию по Исаакиевскому собору для зарубежных коллег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский провел экскурсию по Исаакиевскому собору для своих зарубежных коллег в рамках культурного форума, передает корреспондент РИА Новости.
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Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации".
"Мне хочется, чтобы людям было интересно. Это колоссальное впечатление, особенно для тех, кто первый раз в Петербурге", - сказал министр журналистам.
Участие в экскурсии приняли более 20 человек, в том числе представители министерств культуры из Бахрейна, Палестины, Сербии, Южной Кореи. Мединский рассказал им об истории Петербурга в разные периоды и подробности строительства главного собора северной столицы.
"Приезжайте в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург - это самое начало России. По сути, это самый европейский город России, и чем дальше вы будете ехать на восток, тем больше вы будете узнавать о России, о ее истории и культуре", - сказал Мединский гостям, завершая мероприятие.
Организаторами Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство РФ, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".