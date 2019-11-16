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РИА Новости

В якутском поселке Айхал при перестрелке на рынке погиб человек

14:09 16.11.2019 (обновлено: 15:46 16.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 ноя — РИА Новости. Работники рынка в якутском поселке Айхал устроили перестрелку, в которой погиб один человек и двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
"В больницу поступили двое мужчин с огнестрельными ранениями, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Говорят, ранены в перестрелке между работниками на айхальском рынке", — уточнили в пресс-службе.
По данным управления Следственного комитета по Якутии, инцидент произошел нынешней ночью "на территории увеселительного заведения". В результате стрельбы 32-летний мужчина скончался на месте, двух раненых доставили в больницу.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.
МВД по Мирнинскому району объявило в розыск трех братьев Имагаджиевых, Саида, Магомеда и Шамиля, уроженцев Дагестана.
Позже стало известно о задержании четырех подозреваемых.
Сотрудник полиции
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ЯкутияДагестанПроисшествия
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