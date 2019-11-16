В якутском поселке Айхал при перестрелке на рынке погиб человек

ЯКУТСК, 16 ноя — РИА Новости. Работники рынка в якутском поселке Айхал устроили перестрелку, в которой погиб один человек и двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

"В больницу поступили двое мужчин с огнестрельными ранениями, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Говорят, ранены в перестрелке между работниками на айхальском рынке", — уточнили в пресс-службе.

По данным управления Следственного комитета по Якутии , инцидент произошел нынешней ночью "на территории увеселительного заведения". В результате стрельбы 32-летний мужчина скончался на месте, двух раненых доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.

МВД по Мирнинскому району объявило в розыск трех братьев Имагаджиевых, Саида, Магомеда и Шамиля, уроженцев Дагестана