В якутском поселке Айхал при перестрелке на рынке погиб человек

ЯКУТСК, 16 ноя — РИА Новости. Работники рынка в якутском поселке Айхал устроили перестрелку, в которой погиб один человек и двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
"В больницу поступили двое мужчин с огнестрельными ранениями, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Говорят, ранены в перестрелке между работниками на айхальском рынке", — уточнили в пресс-службе.
По данным управления Следственного комитета по Якутии, инцидент произошел нынешней ночью "на территории увеселительного заведения". В результате стрельбы 32-летний мужчина скончался на месте, двух раненых доставили в больницу.
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