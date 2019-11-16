Провал электоральной реформы дорого обойдется Грузии, уверена Бурджанадзе

ТБИЛИСИ, 16 ноя - РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили потерял исторический шанс провести электоральную реформу: ее провал обернется для него концом политической карьеры и дорого обойдется Грузии как государству, заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе

"Электоральная реформа была провалена в парламенте. Таким образом, Иванишвили нарушил данное им летом обещание... А произошло, видимо, вот что. Бидзина Иванишвили увидел, что позиции его партии, "Грузинской мечты", становятся хилыми. В такой ситуации честные выборы по пропорциональной системе могли быть опасны для него. И было решено сохранить нынешнюю систему, чтобы подкупить кандидатов, идущих по мажоритарным округам. Снова – административный ресурс и снова подкуп. Так они надеются удержать власть", - сказала Бурджанадзе.

По ее словам, провал реформы - роковая ошибка, которая дорого обойдется не только правящей партии, но и Грузии как государству.

Политик напомнила, что попытки перейти на единую пропорциональную систему выборов в Грузии предпринимались уже много лет. Бурджанадзе считает, что нынешнее голосование по реформе давало шанс Иванишвили внести свою лепту в демократизацию Грузии, однако он "провалил свой же исторический шанс".

"Мне очень трудно понять человека, который так грубо нарушает свои обещания. Даже если мы не мыслим категориями политической ответственности, а говорим о человеческой стороне, то это недопустимо и невыносимо.... В политике слово особенно важно. Умение держать слово – это и есть договороспособность... Мы судим о политике по его делам. Сегодняшний провал электоральной реформы – это конец политической карьеры Бидзины Иванишвили", - уверена Бурджанадзе.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. В четверг лидеры всех оппозиционных сил провели консультации, они намерены разработать схему для победы над председателем правящей партии "Грузинская мечта" Иванишвили на выборах.