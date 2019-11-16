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РИА Новости

Провал электоральной реформы дорого обойдется Грузии, уверена Бурджанадзе

13:55 16.11.2019
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Нино Бурджанадзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 16 ноя - РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили потерял исторический шанс провести электоральную реформу: ее провал обернется для него концом политической карьеры и дорого обойдется Грузии как государству, заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
"Электоральная реформа была провалена в парламенте. Таким образом, Иванишвили нарушил данное им летом обещание... А произошло, видимо, вот что. Бидзина Иванишвили увидел, что позиции его партии, "Грузинской мечты", становятся хилыми. В такой ситуации честные выборы по пропорциональной системе могли быть опасны для него. И было решено сохранить нынешнюю систему, чтобы подкупить кандидатов, идущих по мажоритарным округам. Снова – административный ресурс и снова подкуп. Так они надеются удержать власть", - сказала Бурджанадзе.
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По ее словам, провал реформы - роковая ошибка, которая дорого обойдется не только правящей партии, но и Грузии как государству.
Политик напомнила, что попытки перейти на единую пропорциональную систему выборов в Грузии предпринимались уже много лет. Бурджанадзе считает, что нынешнее голосование по реформе давало шанс Иванишвили внести свою лепту в демократизацию Грузии, однако он "провалил свой же исторический шанс".
"Мне очень трудно понять человека, который так грубо нарушает свои обещания. Даже если мы не мыслим категориями политической ответственности, а говорим о человеческой стороне, то это недопустимо и невыносимо.... В политике слово особенно важно. Умение держать слово – это и есть договороспособность... Мы судим о политике по его делам. Сегодняшний провал электоральной реформы – это конец политической карьеры Бидзины Иванишвили", - уверена Бурджанадзе.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. В четверг лидеры всех оппозиционных сил провели консультации, они намерены разработать схему для победы над председателем правящей партии "Грузинская мечта" Иванишвили на выборах.
Иванишвили ранее сообщил, что власти Грузии решили провести парламентские выборы с нулевым барьером прохождения по пропорциональной системе в 2020 году. Парламент приступил к работе над внесением соответствующих изменений в конституцию в конце октября, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения, из-за чего парламентское большинство переносило голосование.
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Бидзина ИванишвилиНино БурджанадзеГрузияВ мире
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