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РИА Новости

Часть мероприятий фестиваля "Русские сезоны" посвятят 75-летию Победы

13:39 16.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовФотовыставка "Русские сезоны"
Фотовыставка Русские сезоны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Фотовыставка "Русские сезоны". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Часть мероприятий фестиваля "Русские сезоны" в 2020 году будет посвящена 75-летию Победы, сообщается на сайте министерства культуры РФ.
"Следующий год - год 75-летия Победы и, конечно, это накладывает свой отпечаток на "Русские сезоны". Это не значит, что мы будем говорить только о Великой Отечественной войне, но тем не менее для нас это действительно святая дата, поэтому в ряде мероприятий в странах, в которых проводятся "Русские сезоны", будет сделан акцент на этом юбилее", - приводятся на сайте слова замминистра культуры Павла Степанова.
Балет
16 августа, 16:35Культура
На "Русских сезонах" во Франции в 2020 году пройдет 270 мероприятий
Он уточнил, что в следующем году фестиваль охватит три страны - Францию, Бельгию и Люксембург.
Директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев, чьи слова приводятся на сайте ведомства, отметил, что программа фестиваля будет подбираться особенно тщательно, будет много крупных премьер, "которые не видели ни во Франции, ни в России".
"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. Он инициирован правительством РФ и министерством культуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших российских музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино и другие проекты.
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КультураЛюксембургВеликая Отечественная война (1941-1945)ФранцияБельгияРоссия
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