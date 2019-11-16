Часть мероприятий фестиваля "Русские сезоны" посвятят 75-летию Победы

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Часть мероприятий фестиваля "Русские сезоны" в 2020 году будет посвящена 75-летию Победы, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

"Следующий год - год 75-летия Победы и, конечно, это накладывает свой отпечаток на "Русские сезоны". Это не значит, что мы будем говорить только о Великой Отечественной войне , но тем не менее для нас это действительно святая дата, поэтому в ряде мероприятий в странах, в которых проводятся "Русские сезоны", будет сделан акцент на этом юбилее", - приводятся на сайте слова замминистра культуры Павла Степанова.

Бельгию и Люксембург. Он уточнил, что в следующем году фестиваль охватит три страны - Францию

Директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев, чьи слова приводятся на сайте ведомства, отметил, что программа фестиваля будет подбираться особенно тщательно, будет много крупных премьер, "которые не видели ни во Франции, ни в России".