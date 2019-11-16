Часть мероприятий фестиваля "Русские сезоны" посвятят 75-летию Победы

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Часть мероприятий фестиваля "Русские сезоны" в 2020 году будет посвящена 75-летию Победы, сообщается на сайте министерства культуры РФ.
"Следующий год - год 75-летия Победы и, конечно, это накладывает свой отпечаток на "Русские сезоны". Это не значит, что мы будем говорить только о Великой Отечественной войне, но тем не менее для нас это действительно святая дата, поэтому в ряде мероприятий в странах, в которых проводятся "Русские сезоны", будет сделан акцент на этом юбилее", - приводятся на сайте слова замминистра культуры Павла Степанова.
Он уточнил, что в следующем году фестиваль охватит три страны - Францию, Бельгию и Люксембург.
Директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев, чьи слова приводятся на сайте ведомства, отметил, что программа фестиваля будет подбираться особенно тщательно, будет много крупных премьер, "которые не видели ни во Франции, ни в России".
"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. Он инициирован правительством РФ и министерством культуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших российских музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино и другие проекты.