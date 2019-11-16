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РИА Новости

Депутат рассказал о планах скончавшегося политолога Никиты Исаева

13:35 16.11.2019
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© Фото : страница в "Facebook" Никиты ИсаеваЛидер движения "Новая Россия" Никита Исаев
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
© Фото : страница в "Facebook" Никиты Исаева
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев, скончавшийся в субботу, в этот день строил планы по участию в митинге в защиту Рыбинского водохранилища 1 декабря в Череповце, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, член президиума центрального совета "Справедливой России" Олег Шеин.
Исаев скончался в субботу, возвращаясь из рабочей поездки в Тамбов, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Александр Макаренко. В пресс-службе РЖД агентству рассказали, что пассажиру поезда №32 Тамбов - Москва стало плохо, была вызвана скорая помощь на станцию Узуново Московской области, но прибывшие медики только констатировала смерть.
"Мы планировали на 1 декабря вместе съездить в Череповец на митинг в защиту Рыбинского водохранилища и права людей, кто там живет, на безопасные условия жизни. Буквально сегодня утром мы с ним на эту тему переписывались... Я сегодня прочитал от него сообщение на эту тему", - сказал Шеин.
Он отметил, что у Исаева всегда было огромное количество планов, энергия, большая целеустремлённость и очень высокая степень осмысленности в том, что он делал.
"Я, честно, не поверил сегодня, когда прочитал новости. Мне до сих пор в это поверить очень сложно", - сказал депутат.
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"Конечно, это большая утрата и не только для людей, кто Никиту Олеговича знал, любил, ценил, но и в принципе для общества. Потому что Исаев со свойственной ему огромной энергетикой как раз старался помогать людям, ездил по России, выезжал в самые подчас глухие места, поднимал очень грамотно и очень четко экологические, социальные проблемы", - подчеркнул парламентарий.
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Никита ИсаевНовая РоссияСправедливая РоссияГосдума РФОлег ШеинОбщество
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