Депутат рассказал о планах скончавшегося политолога Никиты Исаева

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев , скончавшийся в субботу, в этот день строил планы по участию в митинге в защиту Рыбинского водохранилища 1 декабря в Череповце, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, член президиума центрального совета "Справедливой России" Олег Шеин

Исаев скончался в субботу, возвращаясь из рабочей поездки в Тамбов, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Александр Макаренко. В пресс-службе РЖД агентству рассказали, что пассажиру поезда №32 Тамбов - Москва стало плохо, была вызвана скорая помощь на станцию Узуново Московской области, но прибывшие медики только констатировала смерть.

"Мы планировали на 1 декабря вместе съездить в Череповец на митинг в защиту Рыбинского водохранилища и права людей, кто там живет, на безопасные условия жизни. Буквально сегодня утром мы с ним на эту тему переписывались... Я сегодня прочитал от него сообщение на эту тему", - сказал Шеин.

Он отметил, что у Исаева всегда было огромное количество планов, энергия, большая целеустремлённость и очень высокая степень осмысленности в том, что он делал.

"Я, честно, не поверил сегодня, когда прочитал новости. Мне до сих пор в это поверить очень сложно", - сказал депутат.