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РИА Новости

Биография Никиты Исаева

13:22 16.11.2019
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© Фото : страница в "Facebook" Никиты ИсаеваЛидер движения "Новая Россия" Никита Исаев
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
© Фото : страница в "Facebook" Никиты Исаева
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев. Архивное фото
Лидер общественного-политического движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Олегович Исаев родился 12 июня 1978 года в многодетной семье.
В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА). Кандидат юридических наук (2004).
В 1997 году создал свое первое образовательное учреждение "Учебный центр", который в 2005 году преобразовал в Молодежную школу бизнеса, впоследствии явившуюся основой для Института актуальной экономики.
С 2002 года вел преподавательскую деятельность. С 2002 по 2003 год преподавал курс "Предпринимательское право" в МГЮА, с 2006 по 2007 год - спецкурс "Правовые основы бизнеса" в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).
В 2006-2011 годах работал на государственной службе, которую покинул в должности директора департамента Министерства регионального развития РФ по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии.
В 2007-2011 годах был депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва, в 2011-2016 годах – депутатом Государственной Думы РФ шестого созыва.
В 2006 году вошел в Совет по развитию физической культуры и спорта при президенте России, где был заместителем руководителя комиссии по развитию детско-юношеского спорта.
В 2008 году занял пост заместителя руководителя (министра России) - статс-секретаря Государственного комитета России по делам молодежи.
До 2014 года являлся председателем совета директоров Холдинговой компании Prime Group (сегмент общественного питания; строительный бизнес; государственный заказ; ивент-бизнес). В 2015 году занял пост директора созданного им Института актуальной экономики.
До марта 2016 года был председателем президиума политического совета всероссийской политической партии "Родина".
В январе 2017 года Никита Исаев объявил о создании общественно-политического движения федерального уровня "Новая Россия", которое ставит перед собой задачи обновления политических и экспертных элит, а также формирование доверия к институтам власти путем переформатирования системы госуправления. С января 2017 года Исаев был лидером движения "Новая Россия".
Он имел ранг действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса (2009).
16 ноября 2019 года стало известно, что Никита Исаев скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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