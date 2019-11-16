Биография Никиты Исаева

Лидер общественного-политического движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Олегович Исаев родился 12 июня 1978 года в многодетной семье.

В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА). Кандидат юридических наук (2004).

В 1997 году создал свое первое образовательное учреждение "Учебный центр", который в 2005 году преобразовал в Молодежную школу бизнеса, впоследствии явившуюся основой для Института актуальной экономики.

С 2002 года вел преподавательскую деятельность. С 2002 по 2003 год преподавал курс "Предпринимательское право" в МГЮА, с 2006 по 2007 год - спецкурс "Правовые основы бизнеса" в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).

В 2006-2011 годах работал на государственной службе , которую покинул в должности директора департамента Министерства регионального развития РФ по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии.

В 2007-2011 годах был депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва, в 2011-2016 годах – депутатом Государственной Думы РФ шестого созыва.

В 2006 году вошел в Совет по развитию физической культуры и спорта при президенте России, где был заместителем руководителя комиссии по развитию детско-юношеского спорта.

В 2008 году занял пост заместителя руководителя (министра России) - статс-секретаря Государственного комитета России по делам молодежи.

До марта 2016 года был председателем президиума политического совета всероссийской политической партии "Родина".

В январе 2017 года Никита Исаев объявил о создании общественно-политического движения федерального уровня "Новая Россия" , которое ставит перед собой задачи обновления политических и экспертных элит, а также формирование доверия к институтам власти путем переформатирования системы госуправления. С января 2017 года Исаев был лидером движения "Новая Россия".

Он имел ранг действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса (2009).