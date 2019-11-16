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РИА Новости

Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"

11:18 16.11.2019 (обновлено: 15:31 16.11.2019)
290359
© Фото : аккаунт Никиты Исаева в InstagramНикита Исаев
Никита Исаев
© Фото : аккаунт Никиты Исаева в Instagram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер на 42-м году жизни, сообщила в фейсбуке его помощница Алина Жестовская.

"Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня, и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной", — написала она.

Информацию о смерти Исаева подтвердил и его пресс-секретарь Александр Макаренко.
"В поезде возвращался из рабочей поездки, вчера работал в Тамбове. После этого сел в поезд, ехал в Москву, в поезде стало плохо", — сказал он РИА Новости.
© Фото : страница в "Facebook" Никиты ИсаеваЛидер движения "Новая Россия" Никита Исаев
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
© Фото : страница в "Facebook" Никиты Исаева
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев
В пресс-службе РЖД агентству рассказали, что бригада поезда вызвала скорую помощь на ближайшую станцию Узуново. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира.
Позже стало известно, что следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК не обнаружили в смерти Исаева признаков криминала.
Никита Исаев — кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. Работал в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а также в Государственном комитете по делам молодежи. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движение "Новая Россия".
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
13:22
Биография Никиты Исаева
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Обсудить 216
Никита ИсаевМоскваТамбовПолитика
Популярные комментарии
Заказуха
16 ноября, 11:35
Игорь Невменяемый
1115788183
Соболезнования , соболезнованиями . Когда эти убийства закончатся ?
16 ноября, 11:37
freizdorf
652769195
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