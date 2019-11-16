Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер на 42-м году жизни, сообщила в фейсбуке его помощница Алина Жестовская.
"Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня, и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной", — написала она.
Информацию о смерти Исаева подтвердил и его пресс-секретарь Александр Макаренко.
"В поезде возвращался из рабочей поездки, вчера работал в Тамбове. После этого сел в поезд, ехал в Москву, в поезде стало плохо", — сказал он РИА Новости.
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев
В пресс-службе РЖД агентству рассказали, что бригада поезда вызвала скорую помощь на ближайшую станцию Узуново. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира.
Позже стало известно, что следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК не обнаружили в смерти Исаева признаков криминала.
Никита Исаев — кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. Работал в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а также в Государственном комитете по делам молодежи. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движение "Новая Россия".