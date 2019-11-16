В Париже задержали не менее 16 человек в ходе акции "желтых жилетов"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Полиция задержала 16 человек в ходе акции протеста "желтых жилетов" в Париже.
"По состоянию на 10 утра (12.00 мск) действия сил правопорядка позволили произвести 16 задержаний и 1192 профилактические проверки", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.
Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье - первую годовщину протестов - в Париже и регионах пройдут масштабные акции протеста, не все из которых являются согласованными.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований.
Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.