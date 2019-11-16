В Париже задержали не менее 16 человек в ходе акции "желтых жилетов"

Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье - первую годовщину протестов - в Париже и регионах пройдут масштабные акции протеста, не все из которых являются согласованными.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований.