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РИА Новости

Дочь Аллы Вербер опубликовала видео с матерью, снятое за день до ее смерти

15:13 16.11.2019 (обновлено: 16:05 16.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Екатерина, дочь фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которой не стало 6 августа, опубликовала в инстаграме последнее прижизненное видео своей мамы, сделанное за день до ее смерти.

"Я хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в Инстаграм. Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года", — написала Екатерина.

Алла Вербер умерла 6 августа на 62-м году жизни во время отпуска в Италии.
Причиной смерти стал менингококковый сепсис, о чем через несколько дней официально заявили представители фешен-директора ЦУМа.
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
6 августа, 19:02
Биография Аллы Вербер
002622
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