Дочь Аллы Вербер опубликовала видео с матерью, снятое за день до ее смерти

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Екатерина, дочь фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которой не стало 6 августа, опубликовала в инстаграме последнее прижизненное видео своей мамы, сделанное за день до ее смерти.
"Я хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в Инстаграм. Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года", — написала Екатерина.
Алла Вербер умерла 6 августа на 62-м году жизни во время отпуска в Италии.
Причиной смерти стал менингококковый сепсис, о чем через несколько дней официально заявили представители фешен-директора ЦУМа.
6 августа, 19:02Биография Аллы Вербер