Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Представители фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на странице Вербер в инстаграме.
"Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа. Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Представители Вербер уточнили, что похороны пройдут 14 августа в канадском Торонто.
Алла Вербер умерла в Италии в больнице Форте-дей-Марми. Ей был 61 год.
Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Она принадлежала к числу самых успешных российских бизнес-леди: была вице-президентом ювелирной фирмы Mercury, байером и фешен-директором ЦУМа, занималась закупкой товара для престижных российских магазинов и формированием новых коллекций.
6 августа, 18:08КультураДрузья вспоминают Аллу Вербер