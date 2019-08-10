Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Представители фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на странице Вербер в инстаграме.

"Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа. Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Представители Вербер уточнили, что похороны пройдут 14 августа в канадском Торонто.

Алла Вербер умерла в Италии в больнице Форте-дей-Марми. Ей был 61 год.