Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

"Разного рода нецензурные комментарии были давно, но реальные угрозы стали поступать последнее время в адрес адвоката Алексея Паршина и его семьи. Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона. Социальные сети, а также личные и рабочие электронные почты становятся объектом рассылки", — сказала она.

По словам Пушкиной, письма, направленные против законопроекта, получают также многие депутаты и сенаторы. Комитет Думы по образованию и науке провел неофициальное расследование по этой массовой рассылке.

"Выяснилось, что "авторы" писем вообще не знают, о чем идет речь, таких писем в адрес Государственной думы не отправляли и не понимают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников. Либо указанные в письмах номера телефонов никому не принадлежат, то есть были выдуманными", — сказала депутат.

Пушкина добавила, что понимает, "кто стоит за этой хорошо организованной и финансируемой структурой".

"Поэтому мне и соавторам закона пришлось обратиться в соответствующие силовые структуры с просьбой провести проверку", — сказала парламентарий.

Как заявляла Пушкина ранее, она рассчитывает, что законопроект о профилактике домашнего насилия внесут в Госдуму до конца года.

В 2017 году президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. В соответствии с ним за такое нарушение, если оно совершено впервые, следует не уголовное, а административное наказание: штраф от пяти до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или до 120 часов исправительных работ.