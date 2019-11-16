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РИА Новости

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

12:40 16.11.2019 (обновлено: 14:16 16.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Максим Блинов
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Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
"Разного рода нецензурные комментарии были давно, но реальные угрозы стали поступать последнее время в адрес адвоката Алексея Паршина и его семьи. Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона. Социальные сети, а также личные и рабочие электронные почты становятся объектом рассылки", — сказала она.
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По словам Пушкиной, письма, направленные против законопроекта, получают также многие депутаты и сенаторы. Комитет Думы по образованию и науке провел неофициальное расследование по этой массовой рассылке.

"Выяснилось, что "авторы" писем вообще не знают, о чем идет речь, таких писем в адрес Государственной думы не отправляли и не понимают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников. Либо указанные в письмах номера телефонов никому не принадлежат, то есть были выдуманными", — сказала депутат.

Пушкина добавила, что понимает, "кто стоит за этой хорошо организованной и финансируемой структурой".
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"Поэтому мне и соавторам закона пришлось обратиться в соответствующие силовые структуры с просьбой провести проверку", — сказала парламентарий.
Как заявляла Пушкина ранее, она рассчитывает, что законопроект о профилактике домашнего насилия внесут в Госдуму до конца года.
В 2017 году президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. В соответствии с ним за такое нарушение, если оно совершено впервые, следует не уголовное, а административное наказание: штраф от пяти до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или до 120 часов исправительных работ.
Позже многие политики и правозащитники критиковали этот закон. Так, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала его ошибкой.
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Оксана ПушкинаТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Нет, ну за, например, убийство близкого человека традиционно при прочих равных дают меньшие срока, чем за убийство постороннего. Так что уж удивляться декриминализации побоев и тому, что никак не могут принять новый закон, противодействующий домашнему насилию. Наверное, так хотят ещё больше скрепить семью.
16 ноября, 12:53
хелл вайс
3400402
Когда кругом одно насилие и не только бытовое, то такое не удивляет. У нас хорошо охраняют только Путина...))))))
16 ноября, 15:07
ВпВсё помню! Дедушка
3001105
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