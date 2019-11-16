В Совфеде прокомментировали проект о минимальной оплате труда бюджетникам

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Инициатива парламентариев Северной Осетии об установлении нижней планки оплаты труда для работников бюджетной сферы требует серьезного просчета, на 2020 год эту норму реализовать не представляется возможным, заявил РИА Новости в субботу глава социального комитета Инициатива парламентариев Северной Осетии об установлении нижней планки оплаты труда для работников бюджетной сферы требует серьезного просчета, на 2020 год эту норму реализовать не представляется возможным, заявил РИА Новости в субботу глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

"Все бюджеты, в том числе региональные, на 2020 год уже сверстаны, и сейчас говорить о реализации этой нормы не приходится", - сказал парламентарий.

По его словам, предложение осетинских законодателей хорошее, однако необходимо четко просчитать, какие финансовые средства на это потребуются.

"Сейчас фонд оплаты труда регионов не сможет покрыть эти возможности, нужно посмотреть, все посчитать", - добавил он.