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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали проект о минимальной оплате труда бюджетникам

12:38 16.11.2019 (обновлено: 12:39 16.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Инициатива парламентариев Северной Осетии об установлении нижней планки оплаты труда для работников бюджетной сферы требует серьезного просчета, на 2020 год эту норму реализовать не представляется возможным, заявил РИА Новости в субботу глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Все бюджеты, в том числе региональные, на 2020 год уже сверстаны, и сейчас говорить о реализации этой нормы не приходится", - сказал парламентарий.
По его словам, предложение осетинских законодателей хорошее, однако необходимо четко просчитать, какие финансовые средства на это потребуются.
"Сейчас фонд оплаты труда регионов не сможет покрыть эти возможности, нужно посмотреть, все посчитать", - добавил он.
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Рязанский также считает, что все инициативы, направленные на гарантированные выплаты работникам со стороны работодателя, в том числе государства, хорошо скажутся на жизни граждан.
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Валерий РязанскийСовет Федерации РФРоссияСеверная ОсетияОбщество
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