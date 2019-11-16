Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T12:10Z
https://ria.ru/20191116/1561013627.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156101/29/1561012964_0:169:3042:1880_1036x0_80_0_0_3adcbee26db136aed0dc7e2fe07d5edb.jpg
РИА Новости

На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

12:10 16.11.2019
21761
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПрощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко
Прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко
КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Вчера, 16:53
Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым
Отпевание проходит в Свято-Троицком храме станицы Старовеличковской. Среди тех, кто пришел на прощание, - знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Люди несут цветы. В настоящий момент в храме - около 70 человек. Возле него - большое количество журналистов.
В убийстве девушки подозревают Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн и доцента СПбГУ. Его задержали 9 ноября.
30537105
Обсудить 0
Убийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовКубаньСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Трамваи на одной из улиц в Москве
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Никита Исаев
СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Танк Т-80У
Американские военные испытали российский танк Т-80
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Биография Никиты Исаева
Российские рубли
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Молодые люди на прогулке
Ученые объяснили, почему молодежь во всем мире теряет интерес к сексу
Люди у Свято-Троицкого храма в станице Старовеличковской Краснодарского края, где отпевали Анастасию Ещенко
На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко
Запуск крылатой ракеты
"Росатом" рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
Сапер Народной милиции ДНР
Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19Грузия призвала мировое сообщество помочь освободить врача в Южной Осетии
16:12В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"
16:11Умер поэт Валерий Дударев
16:03Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"
16:01Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
15:53Минтранс предложил ограничить размер оплаты поездки по карпулингу
15:46На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского
15:40Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге
15:40В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых
15:40В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС
15:39Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста
15:34Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя
15:30В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
15:28В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома
15:26Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина
15:23"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров
15:22В СК начали проверку после смерти Никиты Исаева
15:20В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду
15:14В Якутии полиция выставила посты, чтобы поймать участников перестрелки
15:13Дочь Аллы Вербер опубликовала видео с матерью, снятое за день до ее смерти
Лента новостейМолния