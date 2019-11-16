На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

Отпевание проходит в Свято-Троицком храме станицы Старовеличковской. Среди тех, кто пришел на прощание, - знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Люди несут цветы. В настоящий момент в храме - около 70 человек. Возле него - большое количество журналистов.