В парламенте Белоруссии заявили о большом интересе граждан к выборам

МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Спикер верхней палаты белорусского парламента Спикер верхней палаты белорусского парламента Белоруссии Михаил Мясникович заявил, что граждане страны проявляют большой интерес к парламентским выборам, что свидетельствует о доверии народа к государственным институтам.

Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) назначены в Белоруссии на 17 ноября. Досрочное голосование на парламентских выборах началось 12 ноября и продлится до 16 ноября включительно. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина ранее заявила, что пока явка в ходе досрочного голосования на парламентских выборах в стране превышает показатель прошлой избирательной кампании. За четыре дня досрочного голосования на избирательные участки пришли 27,5% избирателей. В 2016 году явка избирателей в ходе досрочного голосования на парламентских выборах в республике составила 31,29%.

"Интерес к выборам достаточно большой... Высокий интерес накладывает определенные обязательства на организаторов выборов, чтобы все прошло хорошо. Если люди идут на выборы - кто-то как избиратель, кто-то как кандидат - это означает, что есть доверие к тем институтам, которые (в стране - ред.) действуют, к законодательству, и люди связывают большие надежды", - сказал спикер в субботу в Минске во время встречи с миссией наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Мясникович также отметил, что белорусские власти считают важным международное наблюдение за парламентскими выборами в стране, особенно со стороны стран СНГ. "Безусловно, для нас очень важно, какая будет оценка со стороны наших коллег, которые в большей степени, чем кто-то из дальнего зарубежья, знают суть пожеланий избирателей, (белорусского - ред.) народа", - сказал он. Председатель верхней палаты парламента отметил, что для Белоруссии важна оценка миссии наблюдателей СНГ, в частности, коллег из МПА СНГ, ее "комплексный и объективный подход к оценке подготовительного периода и самих выборов".

Спикер заверил, что в Белоруссии будут стремиться создать в целом и непосредственно в рамках данной электоральной кампании комфортные условия для работы наблюдателей, чтобы те цели и задачи, которые перед ними стоят, были успешно выполнены.