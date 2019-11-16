Эрмитаж покажет картину Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Выставка картины Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" откроется для всех желающих 17 ноября в Государственном Эрмитаже в Петербурге, сообщили в пресс-службе музея.

"Показ "Мадонны делла Лоджиа" в Эрмитаже - часть выставочного проекта, объединившего всю Европу от Флоренции до Владивостока. Выставки картины Сандро Боттичелли во Владивостоке и в Санкт-Петербурге занимают центральное место в культурной программе V Восточного экономического форума и VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, картина "Мадонна делла Лоджиа" является одной из ранних работ Боттичелли.

"Стоя перед арками лоджии, которая и дала название картине, Мадонна крепко прижимает к себе младенца, касающегося ее щеки. Художник следует здесь византийскому иконографическому типу, известному как "Богоматерь Гликофилуса" (греч. Glykophilousa – "сладко любящая" или "сладкое лобзание"; в русской традиции чаще "Елеуса" – "Умиление"). И не случайно: это самый эмоциональный и интимный тип изображения Богородицы из всех существующих", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в русской живописи самым ярким примером подобного изображения является "Владимирская Богоматерь".

Вместе с картиной Боттичелли в зале Леонардо будет представлена греческая икона, относящаяся к этому же иконографическому типу. "Эрмитаж впервые показывает икону второй половины XV века "Богоматерь с Младенцем Элеуса (Умиление)". Таким образом, выставка рассказывает о двух путях развития живописи, представляя два параллельно существовавших направления, maniera greca и maniera latina", - сказано в сообщении.