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РИА Новости

Эрмитаж покажет картину Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа"

11:15 16.11.2019 (обновлено: 11:18 16.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКартину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" привезли во Владивосток
Картину Боттичелли Мадонна делла Лоджиа привезли во Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Выставка картины Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" откроется для всех желающих 17 ноября в Государственном Эрмитаже в Петербурге, сообщили в пресс-службе музея.
"Показ "Мадонны делла Лоджиа" в Эрмитаже - часть выставочного проекта, объединившего всю Европу от Флоренции до Владивостока. Выставки картины Сандро Боттичелли во Владивостоке и в Санкт-Петербурге занимают центральное место в культурной программе V Восточного экономического форума и VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума", - сказано в сообщении.
Посетительница фотографирует картину Боттичелли Мадонна делла Лоджиа
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Выставка Боттичелли во Владивостоке стала историческим событием
По данным пресс-службы, картина "Мадонна делла Лоджиа" является одной из ранних работ Боттичелли.
"Стоя перед арками лоджии, которая и дала название картине, Мадонна крепко прижимает к себе младенца, касающегося ее щеки. Художник следует здесь византийскому иконографическому типу, известному как "Богоматерь Гликофилуса" (греч. Glykophilousa – "сладко любящая" или "сладкое лобзание"; в русской традиции чаще "Елеуса" – "Умиление"). И не случайно: это самый эмоциональный и интимный тип изображения Богородицы из всех существующих", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в русской живописи самым ярким примером подобного изображения является "Владимирская Богоматерь".
Вместе с картиной Боттичелли в зале Леонардо будет представлена греческая икона, относящаяся к этому же иконографическому типу. "Эрмитаж впервые показывает икону второй половины XV века "Богоматерь с Младенцем Элеуса (Умиление)". Таким образом, выставка рассказывает о двух путях развития живописи, представляя два параллельно существовавших направления, maniera greca и maniera latina", - сказано в сообщении.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
Картина Мадонна с младенцем, приписываемая Боттичелли
14 ноября, 19:24
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КультураНовости культурыВыставкиСанкт-Петербургский Международный культурный форумСандро Боттичелли (Алессандро Филипепи)Санкт-ПетербургЭрмитаж (музей)
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